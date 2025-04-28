TRT Spor canlı yayınında günün programları belli oldu. Özellikle UEFA Gençler Ligi Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçının TRT Spor kanalında yayınlanması nedeniyle canlı izleme ekranı da futbolseverlerin aradıkları konulardan. Günün diğer programları ile canlı yayınları izlemek için sayfamızda paylaştığımız TRT Spor resmi canlı izleme ekranını kullanabilirsiniz. İşte 28 Nisan 2025 tarihli TRT Spor canlı yayın linki ve günün yayın akışı.





TRT SPOR'DA BUGÜN NELER VAR? (28 NİSAN 2025)

TRT Spor ekranlarında günün programları şu şekilde;

YAYIN AKIŞI

16:00 GÜNDEM FUTBOL

Öne çıkan haberler, canlı bağlantılar, son dakika haberleri, gündemi sarsan analizler. Spor medyasının deneyimli isimleri bu programda gündemi belirliyor, çarpıcı yorumlara imza atıyor.

17:30 SPOR MERKEZİ

Spor dünyasındaki gelişmeler, canlı bağlantılar, son dakika haberleri, özel röportajlar ve sosyal medya yansımaları Spor Merkezi ile ekranlarınıza geliyor. Spor Merkezi; en güncel haberleri sizlere a

18:00 AKTÜEL FUTBOL

Futbol dünyasına dair bütün detaylar bu program ile ekranlarınıza geliyor. Liglerden özet görüntüler, günün öne çıkan ayrıntıları, analizler ve yorumlar Aktüel Futbol’da.

19:00 UEFA GENÇLER LİGİ FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI TRABZONSPOR - BARCELONA

21:00 AKTÜEL FUTBOL

Futbol dünyasına dair bütün detaylar bu program ile ekranlarınıza geliyor. Liglerden özet görüntüler, günün öne çıkan ayrıntıları, analizler ve yorumlar Aktüel Futbol’da.

23:00 TEKNİK ANALİZ

Süper Lig maçlarının heyecanı Teknik Analiz'de yaşanıyor. Maç özetleri, hakem kararlarının değerlendirilmesi, maç sonu yorumları ve istatistikler hepsi Teknik Analiz'de sizleri bekliyor.

01:00 SPOR ARTI

Gündemdeki tüm gelişmeler, sosyal medyaya yansıyan olaylar ve çok konuşulanlar bu programda. gün biterken Spor Artı ekranlarınıza geliyor.

02:00 UEFA GENÇLER LİGİ FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI TRABZONSPOR - BARCELONA

03:45 AKTÜEL FUTBOL

Futbol dünyasına dair bütün detaylar bu program ile ekranlarınıza geliyor. Liglerden özet görüntüler, günün öne çıkan ayrıntıları, analizler ve yorumlar Aktüel Futbol’da.

05:45 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL TÜM GOLLER

06:00 TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER

Trendyol 1.Lig’in haftanın karşılaşmalarının özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor.

06:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖZETLER

Trendyol Süper Lig'de haftanın karşılaşmalarının özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor.





Trabzonspor'un gençleri finalde Barcelona'ya karşı

Trabzonspor'un genç yıldızları, finale yükseldiği UEFA Gençlik Ligi'nde Barcelona'ya karşı mücadele verecek. Bordo-mavililer kupayı Trabzon'a getirmeyi hedefliyor.





UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 takımları karşı karşıya gelecek. İsviçre Nyon Colovray Spor Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Giuseppe Perrotti yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Michael Fabbri oturacak.





Turnuvaya ilk adımını Karadağ'da atan Trabzonspor, Buducnost Podgorica'yı deplasmanda 3-1, Trabzon'da ise 5-2 gibi net skorlarla mağlup ederek üst tura çıktı. Ardından Bosna Hersek'in güçlü temsilcisi Sarajevo ile eşleşen genç fırtına, deplasmandaki 2-2'lik zorlu mücadelenin ardından evinde rakibini 6-1'lik tarihi bir skorla geçerek son 32 turuna adını yazdırdı.





Avrupa'nın devlerine karşı mücadele eden bordo-mavililer finale giden yolda İtalyan takımlarına geçit vermedi. Son 32 turunda İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederken, son 16 turunda Atalanta karşısında normal süresi golsüz biten maçta penaltılarla 5-3 galip gelerek güçlü bir karakter sahaya koydu. Çeyrek finalde bir başka İtalyan devi Inter'i 1-0'la geçen bordo-mavililer, yarı finalde ise Avusturya'nın güçlü temsilcisi Salzburg'u 2-1'lik skorla eleyerek finale yükseldi.

Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa futbolunun da gündeminde olan Trabzonspor U19 takımı, kupaya son adım için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer renktaşı Barcelona'yı eleyerek kupayı Trabzon'a getirmek istiyor.





Trabzonspor taraftarı UEFA Gençlik Ligi finalini bekliyor

Trabzonsporlu taraftarlardan Emre Alagöz, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Trabzonspor'un Barcelona ile yapacağı maça ilişkin, "Allah'ın izniyle şampiyonuz bugün. Başka alternatifi yok." dedi.





UEFA Gençlik Ligi finalini bekleyen taraftarlardan Alagöz, AA muhabirine Kahramanmaraşlı olduğunu, Nyon'da yaşadığını söyledi. Takımdan çok umutlu olduklarını vurgulayan Alagöz, "Çocukların yeteneklerine çok güveniyoruz. Buraya kadar harika geldiler. Buradaki son Salzburg maçını da iyi geçirdik. Çocuklara güvenimiz sonsuz onların da kendine güveni sonsuz. Çocukları otelde gördük. İnşallah Allah'ın izniyle şampiyonuz bugün. Başka alternatifi yok." diye konuştu.





Alagöz, Trabzonspor sevgisinin babadan geldiğini dile getirerek "Kilometreler var aramızda ama çocukluğumuzdan beri hayranız. Umarım bizden sonraki nesle de geçireceğiz bunu. Kahramanmaraş Pazarcık'ta bu aşkla büyüdük. Böyle de devam ediyor." ifadesini kullandı.





"Allah yüreklerine ve ayaklarına güç, kuvvet versin"

Taraftarlardan Serdar Mahir Karatay da Trabzon'dan geldiğini aktararak "Bazı düşünceleri kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Şimdi ne söylesem gerçekten yavan kalır şu anda hissettiklerim karşısında. Pasta oluştu, yani önümüzde bir pasta var. Allah hepsinden razı olsun. Yüreklerine, ayaklarına sağlık. Bu olursa çilek üstüne koyulmuş olur." diye konuştu.





Şampiyonluğun gelmesini beklediklerini dile getiren Karatay, "Allah yüreklerine ve ayaklarına güç, kuvvet versin." dedi. Avusturya'dan finali almak için Nyon'a geldiklerini ifade eden Metin Olgun, "Skoru da vereyim, 2-1 maçı alacağız. Dünden beri yollardayız. İnşallah bu maçı alacağız." yorumunu yaptı.







