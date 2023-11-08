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Ekim ayında en çok külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

14:59 - 8/11/2023 Çarşamba
IHA
Altın

Altın

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından,
ı yüzde 1,23, Euro yüzde 0,08 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
ile indirgendiğinde; Amerikan Doları yüzde 0,23, Euro yüzde 1,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,38, BIST 100 endeksi yüzde 4,27 ve DİBS yüzde 8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altının onsu 1.965 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,08, bileşik getirisi yüzde 41,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 150,7 düzeyinde seyrediyor.

Serbest piyasada dolar fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 28,5160 liradan, avro 30,4500 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.965 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 düşüşle 80,9 dolardan işlem görüyor.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,02 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

En fazla altın kazandırdı

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 26,09, Euro yüzde 15,62 ve Amerikan Doları yüzde 7,55 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 17,48 ve DİBS yüzde 43,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 8,92 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,12, Amerikan Doları yüzde 7,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 28,72 ve DİBS yüzde 51,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


Altın Fiyatları: Güncel altın alış satış fiyatı son durum
Altın Fiyatları: Güncel altın alış satış fiyatı son durum

Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi diken üstünde. Altın fiyatı, yatırım tercihini sarı metalden yana kullananlar tarafından sorgulanıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, enflasyona karşı dayanıklı bir yatırımdır. Altın fiyatları, kriz dönemlerinde genellikle yükselir çünkü altın, güvenli bir liman olarak görülür. Canlı altın fiyatı, altın piyasasındaki son fiyat hareketlerini gösterir. Canlı Altın fiyatları, küresel ekonomik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle son aylarda yükseliştedir. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapacaklar Kapalıçarşı altın fiyatları son durumun ne olduğunu mutlaka bakarlar. İşte piyasadan en güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ile altın piyasasındaki son dakika haberleri.


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