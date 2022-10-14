Türk Tarih Müzesi'ne nasıl gidilir? Türk Tarih Müzesi Yol Tarifi, Ziyaretçi Saatleri, Giriş Ücreti 2022

Türk Tarih Müzesi ve Parkı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te bu hafta dış çekim oyununda Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda mücadele etti. Peki, Türk Tarih Müzesi ve Parkı nerede, nasıl gidilir? İşte yanıtı...

TÜRK TARİH MÜZESİ NEREDE?

Türk Tarih Müzesi ve Parkı; Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir açık hava müzesidir.

TÜRK TARİH MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?

Ankara'nın Bağlıca ilçesinde yer alan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na gidiş oldukça kolaydır. Çambayırı caddesi üzerinde bulunan bu yere 534-597-597-1 seferli otobüsler ile rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

TÜRK TARİH MÜZESİ'NDE NELER VAR?

Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda sanat eseri olarak 200’den fazla heykel, 7 kompozisyon, 4 dev panoramik resim ve 8 Türk yazıtı bulunmaktadır.

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Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda İskit/Saka döneminden başlayarak, Göktürk kağan ve hatunlarını, 16 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri kurucularını, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden fikir adamlarını ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 Çerisi, Göktürk Okçuları, Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları, 1453 İstanbul’un Fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer almaktadır. Ayrıca beş farklı Atatürk heykeli müzeyi onurlandırmaktadır.

TÜRK TARİH MÜZESİ ZİYARETÇİ SAATLERİ NEDİR?

Her gün saat 10.00'da ziyaretçi kabul etmeye başlayan Türk Tarih Müzesi'ne son olarak 18.00'da girebilirsiniz. Park bölümü ise 22.00'a kadar girişleri kabul ediyor.

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TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Türk Tarih Müzesi ve Parkı için girişte ücret alınmamaktadır.