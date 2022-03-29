Türkiye İtalya Maçı: 1-0 Özet Ve Golleri İzle

Türkiye İtalya maçı başladı. Dünya Kupası Avrupa Elemelerine Portekiz karşısında aldığı olumsuz sonuçla veda eden Türkiye, İtalya karşısındaki mücadelesi saat 21:45'te başladı ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SKOR: 1-0

Türkiye İtalya maçı milli takımımızın üstünlüğü ile başladı. İşte maçtan dakikalar...

GOL: 4' Cengiz Ünder

İlk yarı oynanıyor...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya'da özel maçta karşı karşıya geldi. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.Yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yaptı.

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İTALYA İLE 15'İNCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

A Milli Takım, Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya ile 15'inci kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar; bugüne kadar İtalya ile karşılaştığı 14 maçın 10'unu kaybederken 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. A Milli Takımı, İtalya ile son olarak EURO 2020'nin açılış maçında karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

MİLLİ TAKIM 604'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Ay- yıldızlılar, İtalya karşılaşmasıyla birlikte 604'üncü kez sahaya çıktı. Milliler, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maçta biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet aldı. 144 kez sahadan beraberlikle ayrılan Türkiye, 229 kez ise rakiplerine mağlup oldu.

İKİ TEKNİK ADAM BİR KEZ DAHA RAKİP OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve İtalya A Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, bir kez daha rakip oldu. 1990-91 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1'inci Tur'unda Kuntz'un formasını giydiği Kaiserslautern, Mancini'nin formasını terlettiği Sampdoria ile eşleşti. Alman ekibi 19 Eylül 1990 tarihinde oynanan ilk karşılaşmayı Kuntz'un attığı golle 1-0 kazandı. 3 Ekim 1990 tarihinde oynanan ve Sampdoria'nın 2-0 kazandığı ikinci maçta ise Mancini bir gol kaydetti ve İtalyan ekibi tur atladı. İlk maçta Kaiserslautern'in kaptanlığını Kuntz, Sampdoria'nın kaptanlığını ise Mancini üstlenmişti.

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KUNTZ İLE 6'NCI MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile 6'ncı maçına çıktı. Kuntz yönetiminde geride kalan 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden milliler, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

MİLLİLERDE 3 EKSİK

Ay- yıldızlı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı dün kadrodan çıkartıldı.

MİLLİ TAKIM KAPTANI HAKAN ÇALHANOĞLU

A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın, Portekiz maçı sonrası milli takım kariyerine son vermesinin ardından kaptanlığı Hakan Çalhanoğlu üstlenti. Yine ilk 11'de Burak Yılmaz'ın yerine Enes Ünal forma giydi.

KALE ALTAY BAYINDIR'A EMANET

Milli takım, Portekiz maçında forma giyen Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Altay Bayındır'a emanet etti. Böylelikle Altay, 3'üncü kez milli formayı giydi. Portekiz maçında 11'de görev alan Orkun'un yerine Dorukan, Zeki Çelik'in yerine Mert, Berkan'ın yerine Rıdvan İtalya karşısında görev yaptı.

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SALİH ÖZCAN İLK KEZ FORMA GİYECEK

Daha önce Almanya alt yaş milli takımlarında görev yapan Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Portekiz maçının ardından Konya'ya gelen ve İtalya maçı öncesinde kadroya dahil edilen Salih Özcan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyaspor'un eski milli futbolcusu Ahmet Çalık, İtalya karşılaşması öncesinde unutulmadı. Milliler, karşılaşma öncesinde üstünde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişort ile ısınmaya çıktı. Ayrıca, karşılaşma öncesinde milliler, 'Konya 2021, 5. İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos 2022' yazılı pankartla sahaya çıktı.

MİLLİ TAKIM, KONYA'DA 7'NCİ KEZ SAHAYA ÇIKTI

İtalya karşılaşmasında, taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı. Stadyum girişinde milli takımı karşılayan taraftarlar, oyunculara destek oldu. Öte yandan Konya'da 7'nci kez sahaya çıkan milliler, bin 26 gün sonra Konya'da bir maç oynadı. Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına Türk bayrağı bırakıldı. Ay-yıldızlılar, Konya'da son olarak EURO 2020 elemelerinde 8 Haziran 2019 günü son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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İTALYA'DA 7 EKSİK

İtalya Milli Takımı, Türkiye karşılaşmasına 7 isimden yoksun çıktı. İtalya'da Marco Veratti, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Domenico Berardi, Ciro İmmobile ve Lorenzo İnsigne karşılaşma kadrosunda yer almadı.

TFF BAŞKANI ÖZDEMİR MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan İtalya karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de millileri yalnız bırakmadı. Özdemir'in yanı sıra TFF yönetim kurulu üyeleri de stadyumda maçı takip etti.

#CANLI

Dünya Kupası şansını kaybeden iki takım Konya'da karşı karşıya geliyor. Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı maçın canlı anlatımını takip etmek için tıklayın: [📲] https://t.co/z9YC7bc8Zl — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 29, 2022

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