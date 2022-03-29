Türkiye-İtalya | CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz yönetiminde çıktı Portekiz maçından 3-1 yenik ayrılan A Milli Futbol Takımı, evinde Kuzey Makedonya'ya son dakikalarda yediği golle 1-0 yenilerek üst üste ikinci Dünya Kupası finallerini kaçıran İtalya özel maçta karşı karşıya gelecek.
Son Avrupa şampiyonu unvanlı rakibini devirip tarihte bir ilki başarmaya çalışacak. Bir kez daha 3'lü savunmayla sahada olması beklenen millilerde hafif sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı.
Türkiye'nin 11'i;
- Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal.
İtalya'nın 11'i;
- Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Tonali, Cristante, Pessina, Zaniolo, Scamacca, Raspadori.