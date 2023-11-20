Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç'i konuk edecek. Peki Türkiye - Norveç ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...