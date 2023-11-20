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Ümit Milli Takımı Norveç'i konuk ediyor! Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

U21 Hazırlık maçı maçında Ümit Milli Takımı, Norveç ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Norveç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Türkiye-Norveç maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki Türkiye - Norveç ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

14:30 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye Norveç

Türkiye Norveç

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç'i konuk edecek. Peki Türkiye - Norveç ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Kasım Salı günü Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak. Türkiye - Norveç maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı takım, 6 ekibin yer aldığı grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Milliler, 3 puanla grupta 5. sırada bulunuyor.

Norveç ise grupta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.



#norveç
#ümit milli takım
#milli takım
#2025 UEFA
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