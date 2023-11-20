Türkiye Norveç
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç'i konuk edecek. Peki Türkiye - Norveç ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
21 Kasım Salı günü Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak. Türkiye - Norveç maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlı takım, 6 ekibin yer aldığı grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Milliler, 3 puanla grupta 5. sırada bulunuyor.
Norveç ise grupta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.