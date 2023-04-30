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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı oldu: Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz, Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da çalışan bir sistem mühendisimiz." dedi. İlk Türk uzay yolları ne zaman uzaya gidecek? sorusuna Erdoğan, “Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor." diyerek cevap verdi. Peki Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı ne iş yapıyor?

11:25 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı

TEKNOFEST 2023'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkeyi üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı'nı kamuoyuna açıkladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

İlk Türk uzay yolcusu ne zaman uzaya gidecek?

Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor."

Tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabb'imden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever. "

Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı pilottudur. Alper Gezeravcı Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği mezunudur. ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans eğitimi almıştır. F16 pilotu olan Gezeravcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21 yıl görev yaptı. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği çalışma grubu üyesidir.

#Alper Gezeravcı
#Tuva Cihangir Atasever
#ilk türk uzay yolcusu
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