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TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2023 başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, TUS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.
TUS sınavı tarihleriyle birlikte başvuru tarihleri de açıklandı.
Buna göre; 2023 TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.