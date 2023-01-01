Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2023 başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, TUS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak?