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TUS 2023 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2023 yılında düzenlenecek TUS sınavları için başvuru tarihlerini duyurdu. TUS sınavları her yıl toplam iki kere düzenlenmektedir. Başvuru işlemleri, diğer sınavlarda olduğu gibi ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki 2023 TUS başvuruları ne zaman başlayacak?
10:13 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TUS

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2023 başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, TUS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak?

2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS sınavı tarihleriyle birlikte başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; 2023 TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.

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#tus sınavı
12 dakika önce
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TUS 2023 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
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