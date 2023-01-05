İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman? TOKİ Tuzla 2+1 ve 3+1 konut kazananlar listesi

İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi tarihleri, 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de gerçekleştirilen olan TOKİ kuralarının ardından 50 bin konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 2023 İstanbul TOKİTuzla kura çekim tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI!

İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. TOKİ kura çekimi sonuçları https://a.toki.gov.tr/satis/tr... internet sitesinden yayınlandı.

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TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul kura çekilişinin ilk ayağı, 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla'da gerçekleştirildi.TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR, SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KURA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ İstanbulve İzmir kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibariyle yapılacak kuralar şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.