Özgün İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman? TOKİ Tuzla 2+1 ve 3+1 konut kazananlar listesi
ÖZGÜN HABERLER

İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman? TOKİ Tuzla 2+1 ve 3+1 konut kazananlar listesi

TOKİ kura çekimi canlı izlemek isteyenler TOKİ resmi Youtube sayfasından kura çekimini canlı olarak takip edebiliyor. Yayınlanan son kura takvimine göre 5. etap kura çekilişi yapılacak iller belli oldu. İstanbullular ise kura çekilişi tarihlerini merakla bekliyor. Tuzla TOKİ kura çekilişlerinin ilk aşaması 30 Kaısm'da gerçekleştirildi. Tuzla TOKİ kura çekilişinin devam etmesi bekleniyor. Peki, Tuzla TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Tuzla kura sonuçları, isim listesi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TUZLA KURA SONUÇLARI: İstanbul 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları, yedek ve asil isim listesi öğrenme!
Tuzla TOKİ sonuçları

İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi tarihleri, 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de gerçekleştirilen olan TOKİ kuralarının ardından 50 bin konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 2023 İstanbul TOKİTuzla kura çekim tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI!

İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. TOKİ kura çekimi sonuçları https://a.toki.gov.tr/satis/tr... internet sitesinden yayınlandı.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul kura çekilişinin ilk ayağı, 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla'da gerçekleştirildi.TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR, SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ İstanbulve İzmir kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibariyle yapılacak kuralar şu şekilde;

  • 2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
  • 2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
  • 6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
  • 7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş 3 bin 101 konut
  • 10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuç tarihi ve isim listeleri
ÖZGÜN
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuç tarihi ve isim listeleri
Milyonlarca ziyaretçi akın etti

Milyonlarca ziyaretçi akın etti

​Kapalıçarşı eski hareketli günlerine kavuştu.
Sarıkamış Harekâtını canlandırdı

Sarıkamış Harekâtını canlandırdı

Minyatür asker kullandı: Anma etkinliklerinde sergilenecek.
İşletmelereindirim çağrısı

​Bakan Nebati: Sizlerde gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon hızla düşecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Dünyada başka benzeri yok: Herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor.

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili karar açıklandı.

Hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak cehalettir.

Köylüler yeniden sondaj yapılmasını istiyor.

​Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.