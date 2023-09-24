TVS Jupiter 125 özellikleri ve fiyatı
TVS Jupiter 125, yakıt tasarruflu, konforlu ve performanslı bir scooter arayanlar için iyi bir seçenektir. Ayrıca birçok özelliğe sahip bir scooter arayanlar için de iyi bir seçenek.
TVS Jupiter 125'in üç çeşidi mevcuttur: Tambur, Tambur Alaşımı ve Disk. Davul çeşidi en uygun fiyatlı olanıdır, Disk çeşidi ise en pahalı olanıdır.
TVS Jupiter 125 özellikleri neler?
TVS Jupiter 125, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi özellikle birlikte gelir:
- 124,8 cc motor
- 9,38 PS güç
- 10,5 Nm tork
- 90 km/s maksimum hız
- 60 km/l yakıt tüketimi
- Teleskopik ön süspansiyon
- Monoshock arka süspansiyon
- 12 inç ön ve arka tekerlekler
- Ön disk fren ve arka kampana fren
- Analog-dijital gösterge paneli
- LED farlar ve arka lambalar
- USB şarj girişi
- Alt sepet
TVS Jupiter 125'in güncel fiyatları
2023 yılı Eylül ayı itibariyle TVS Jupiter 125'in güncel fiyatları aşağıdaki gibidir:
- TVS Jupiter Drum: 63.000 TL
- TVS Jupiter Drum-Alloy: 65.000 TL
- TVS Jupiter Disc: 69.000 TL
Fiyatlar, bayilere ve şehirlere göre değişiklik gösterebilir.
TVS Jupiter ikinci el fiyatları
2023 yılı Eylül ayı itibariyle TVS Jupiter ikinci el fiyatları aşağıdaki gibidir:
- 2022 model Jupiter 125: 55.000 TL - 65.000 TL
- 2021 model Jupiter 125: 45.000 TL - 55.000 TL
- 2020 model Jupiter 125: 35.000 TL - 45.000 TL
TVS Jupiter ikinci el fiyatlarında etkili olan faktörler
TVS Jupiter ikinci el fiyatlarında etkili olan faktörler şunlardır:
TVS Jupiter ikinci el scooter satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:
Scooter'ı iyi bir şekilde inceleyin. Scooter'da herhangi bir hasar veya arıza olup olmadığını kontrol edin.
Scooter'ın kilometresini kontrol edin. Yüksek kilometreli scooter'lar daha düşük bir değere sahip olma eğilimindedir.
Scooter'ın durumunu kontrol edin. Scooter'ın iyi durumda olduğundan ve bakımının düzenli olarak yapıldığından emin olun.
Scooter'ın özelliklerini kontrol edin. İhtiyaçlarınıza uygun özellikleri içeren bir scooter seçin.