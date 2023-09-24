TVS TVS Jupiter Disc

: En üst düzey donanıma sahip olan Disc modeli, ön frende disk frene sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Ayrıca, bu modelde LED farlar ve arka lambalar, USB şarj girişi ve daha büyük bir alt sepet gibi özellikler de bulunmaktadır. Disc modeli, siyah, gri ve beyaz renk seçenekleriyle sunulmaktadır.