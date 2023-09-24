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TVS Jupiter motosiklet güncel ikinci el ve sıfır fiyatları

TVS Jupiter 125, Hindistan'da yakıt verimliliği, konforu ve performansıyla bilinen popüler bir scooter. 9,38 PS güç ve 10,5 Nm tork üreten 124,8 cc'lik bir motordan güç alıyor. Scooter 90 km/saat azami hıza sahiptir ve 60 km/saat'e kadar yakıt verimliliği sağlayabilir. Peki TVS TVS Jupiter 125 güncel fiyatı ne kadar? İşte TVS Jupiter motosiklet ikinci el ve sıfır fiyatları, özellikleri.

15:59 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
TVS Jupiter 125 özellikleri ve fiyatı

TVS Jupiter 125 özellikleri ve fiyatı

TVS Jupiter 125, yakıt tasarruflu, konforlu ve performanslı bir scooter arayanlar için iyi bir seçenektir. Ayrıca birçok özelliğe sahip bir scooter arayanlar için de iyi bir seçenek.

TVS Jupiter 125'in üç çeşidi mevcuttur: Tambur, Tambur Alaşımı ve Disk. Davul çeşidi en uygun fiyatlı olanıdır, Disk çeşidi ise en pahalı olanıdır.

TVS Jupiter 125 özellikleri neler?

TVS Jupiter 125, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi özellikle birlikte gelir:

  • 124,8 cc motor
  • 9,38 PS güç
  • 10,5 Nm tork
  • 90 km/s maksimum hız
  • 60 km/l yakıt tüketimi
  • Teleskopik ön süspansiyon
  • Monoshock arka süspansiyon
  • 12 inç ön ve arka tekerlekler
  • Ön disk fren ve arka kampana fren
  • Analog-dijital gösterge paneli
  • LED farlar ve arka lambalar
  • USB şarj girişi
  • Alt sepet

TVS Jupiter 125'in güncel fiyatları

2023 yılı Eylül ayı itibariyle TVS Jupiter 125'in güncel fiyatları aşağıdaki gibidir:

  1. TVS Jupiter Drum: 63.000 TL
  2. TVS Jupiter Drum-Alloy: 65.000 TL
  3. TVS Jupiter Disc: 69.000 TL

Fiyatlar, bayilere ve şehirlere göre değişiklik gösterebilir.

TVS Jupiter ikinci el fiyatları

2023 yılı Eylül ayı itibariyle TVS Jupiter ikinci el fiyatları aşağıdaki gibidir:

  1. 2022 model Jupiter 125: 55.000 TL - 65.000 TL
  2. 2021 model Jupiter 125: 45.000 TL - 55.000 TL
  3. 2020 model Jupiter 125: 35.000 TL - 45.000 TL

TVS Jupiter ikinci el fiyatlarında etkili olan faktörler

TVS Jupiter ikinci el fiyatlarında etkili olan faktörler şunlardır:

Model yılı
: Daha yeni modeller daha yüksek bir değere sahip olma eğilimindedir.
Kilometre
: Daha az kilometreli scooter'lar daha yüksek bir değere sahip olma eğilimindedir.
Durum
: İyi durumdaki scooter'lar daha yüksek bir değere sahip olma eğilimindedir.
Özellikler
: Daha fazla özelliğe sahip scooter'lar daha yüksek bir değere sahip olma eğilimindedir.

TVS Jupiter ikinci el scooter satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Scooter'ı iyi bir şekilde inceleyin. Scooter'da herhangi bir hasar veya arıza olup olmadığını kontrol edin.

Scooter'ın kilometresini kontrol edin. Yüksek kilometreli scooter'lar daha düşük bir değere sahip olma eğilimindedir.

Scooter'ın durumunu kontrol edin. Scooter'ın iyi durumda olduğundan ve bakımının düzenli olarak yapıldığından emin olun.

Scooter'ın özelliklerini kontrol edin. İhtiyaçlarınıza uygun özellikleri içeren bir scooter seçin.

TVS TVS Jupiter Drum
: En temel donanıma sahip olan Drum modeli, siyah ve gri renk seçenekleriyle sunulmaktadır.
TVS TVS Jupiter Drum-Alloy
: Drum modelinin üzerinde daha şık bir görünüm sağlayan alüminyum jantlara sahip olan Drum-Alloy modeli, siyah, gri ve beyaz renk seçenekleriyle sunulmaktadır.
TVS TVS Jupiter Disc
: En üst düzey donanıma sahip olan Disc modeli, ön frende disk frene sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Ayrıca, bu modelde LED farlar ve arka lambalar, USB şarj girişi ve daha büyük bir alt sepet gibi özellikler de bulunmaktadır. Disc modeli, siyah, gri ve beyaz renk seçenekleriyle sunulmaktadır.


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