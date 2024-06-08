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TYT 10 15 20 30 35 40 50 60 net kaç puandır? 2024 YKS TYT puan ve sıralama hesaplama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. YKS sınavında ilk oturum TYT'nin gerçekleşmesi ile TYT puan ve sıralama hesaplamaları da adayların gündeminde. Peki, TYT puanı nasıl hesaplanır? TYT 10 15 20 30 35 40 50 60 net kaç puandır? İşte 2024 YKS TYT puan ve sıralama hesaplama...

12:48 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
TYT puan hesaplama
TYT puan hesaplama

YKS sınava giren 3 milyonu aşkın öğrenci sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasını beklerken, bir yandan da YKS puan ve sıralama hesaplamalarına başlayacak. Peki, TYT kaç net kaç puan getirir? TYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? İşte, YKS TYT puan ve sıralama hesaplama!

YKS 2024'te Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

YKS 2024'e sayılı günler kala, milyonlarca adayın kafasındaki en önemli soru puanların nasıl hesaplanacağı. İşte sınav sistemine dair merak edilenler ve adayların bilmesi gerekenler:

Ağırlıklı Puanlar İçin Kritik Eşik:

TYT puanı hesaplanabilmesi için, adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 ham puan alması gerekiyor.

AYT ve YDT'de ağırlıklı puanlar içinse, ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan alınması şart.

TYT Puanı Hesaplaması 2024

Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların hem TYT hem de AYT'ye girmesi zorunlu. Sadece ön lisans programlarını tercih edecekler için TYT yeterli.

120 sorudan oluşan ve 165 dakika süren TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri bulunuyor.

YKS puanı hesaplanırken TYT puanı %40 oranında etkili. Her ders için doğru ve yanlış cevap sayıları toplanır. TYT puan hesaplama sürecinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek şekilde netler hesaplanır. Ve TYT'den elde edilen puanın %40'ı YKS'ye etki etmektedir.



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TYT 10 15 20 30 35 40 50 60 net kaç puandır? 2024 YKS TYT puan ve sıralama hesaplama