YKS sınava giren 3 milyonu aşkın öğrenci sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasını beklerken, bir yandan da YKS puan ve sıralama hesaplamalarına başlayacak. Peki, TYT kaç net kaç puan getirir? TYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? İşte, YKS TYT puan ve sıralama hesaplama!

YKS 2024'te Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

YKS 2024'e sayılı günler kala, milyonlarca adayın kafasındaki en önemli soru puanların nasıl hesaplanacağı. İşte sınav sistemine dair merak edilenler ve adayların bilmesi gerekenler:

Ağırlıklı Puanlar İçin Kritik Eşik:

TYT puanı hesaplanabilmesi için, adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 ham puan alması gerekiyor.

AYT ve YDT'de ağırlıklı puanlar içinse, ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan alınması şart.

TYT Puanı Hesaplaması 2024

Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların hem TYT hem de AYT'ye girmesi zorunlu. Sadece ön lisans programlarını tercih edecekler için TYT yeterli.

120 sorudan oluşan ve 165 dakika süren TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri bulunuyor.

YKS puanı hesaplanırken TYT puanı %40 oranında etkili. Her ders için doğru ve yanlış cevap sayıları toplanır. TYT puan hesaplama sürecinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek şekilde netler hesaplanır. Ve TYT'den elde edilen puanın %40'ı YKS'ye etki etmektedir.







