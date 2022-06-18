TYT soruları zor muydu, kolay mıydı? 2022 YKS TYT yorumları!

Yükseköğretim Kurumları Sınavları bugün başlarken YKS sınav yorumları merak ediliyor ve TYT sınav soruları zor muydu kolay mıydı sorusuna yanıt aranıyor. TYT sınavının tamamlanması ile birlikte yorumlar gelirken AYT ve YDT testlerinin de tamamlanmasının ardından YKS yorumları gelmeye başladı. İşte TYT oturumu soru ve cevapları...
2022 TYT SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı sonrası adaylar zor muydu kolay mıydı sorusuna yaptıkları sosyal medya yorumlarıyla yanıt veriyor. Yorumlar geldikçe haberimize eklenecektir. İşte şimdiye kalan gelen yorumlar;
- Murat Gülaçtı: "Matematik epey zordu ama Türkçe benim için kolaydı. Adayları çok arada bırakacak seçenekler vardı. Paragraflar geçen senelere göre daha kısaydı. Süre benim için yeterliydi 20 dakika erken çıktım."
- Kaan İzgi: "Sosyal kolaydı, matematik kolaydı. Sayısalcı olduğum için Türkçede zorlandım. Kimya Mühendisliği okumak istiyorum. Barajın kalkması yüksek hedefleri olanları etkilemeyecektir."
- Derya Şentürk: Çok güzeldi sınav. Aynı anda Üniversite okuyorum ben zaten kendimi denemek istedim. Ben sayısalcı değilim ama matematik bile kolay geldi. 15 soru cevapladım. İlk sınavımda bu kadar matematik yapamamıştım. Sınav çok hoşuma gitti. Türkçe soruları önceki dönemlere göre kısaydı. Tarih de iyi geçti ama coğrafya da zorlandım çünkü direkt bilgi soruları vardı.
- Ecem Karamukoğlu: Türkçe zorladı ama matematik kolay geldi. Fakat onda da üslü sayılarda zorlandım. Sosyal de zordu bilgi odaklı sorular sormuşlardı. Sınav beklediğimden biraz daha zordu genel olarak ama fena geçmedi.
- Hülya Candan Karademir: “Sınav geçen seneye göre daha kolaydı bence. Din biraz zordu, matematik de ortalama zorluktaydı. Türkçe ise geçtiğimiz yıla göre çok daha kolaydı. Marmara Üniversitesi’ni kazanmak istiyorum. İnşallah istediğim gibi olur.”
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