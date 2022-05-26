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Uçakta maske takmak zorunlu mu?

Maske yasağının kalkıp, kalmayacağı ve ne zaman kalkacağı oldukça merak konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" diye açıklamada bulunmuştu. Peki, uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı uçaklarda devam ediyor mu? İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları ve bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı uçaklarda devam ediyor mu? Bakan Koca açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Maske yasağı ile ilgili açıklamalar vatandaş tarafından merak ediliyor. Bakan Koca, ‘Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı, binin altında olana kadar maske kullanımı devam edecek. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak.’ açıklamalarında bulunmuştu. Peki, uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı uçaklarda devam ediyor mu? İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları...

Uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı uçaklarda devam ediyor mu?

  • Uçaklarda maske kullanımının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin soruya da Bakan Koca, "Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, biliyorsunuz. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısıyla bunun içine uçaklar da girer bunun içine eğitim de girer, bunun içine kapalı alanlar olmak üzere kurumlar girmiş olur. Bunu net ifade etmek istiyorum.
  • Bu dönemde özellikle salgın bize şunu gösterdi; maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini artık biliyoruz" cevabını verdi.

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