Uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske yasağının kalkıp, kalmayacağı ve ne zaman kalkacağı oldukça merak konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" diye açıklamada bulunmuştu. Peki, uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı uçaklarda devam ediyor mu? İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları ve bütün detaylar...

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