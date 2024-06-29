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GSB Müzekart GNS ve Seyahatsever başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ücretsiz Müzekart Genç Ne Sever (GNS) 1 Temmuz’da, Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz’da başlayacak. Peki GSB Müzekart GNS ve Seyahatsever başvuruları nasıl müracat edilir, şartları neler?

15:56 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:59 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Seyahatsever ve Müzekart GNS Projeleri Nedir?
Seyahatsever ve Müzekart GNS Projeleri Nedir?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ücretsiz Müzekart Genç Ne Sever (GNS) uygulamasının 1 Temmuz, gençlere bakanlığın yurtlarında konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesinin de 8 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.

Ücretsiz Müzekart Genç Ne Sever (GNS) yaş sınırı nedir?

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bak, gençlerin söz konusu projelerle 2 yıldır ülkelerini gezme, tanıma, keşfetme imkanı bulduklarını belirterek, "İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz. Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye’de bulunan müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz’da başlayacak.

GSB Seyahatsever KYK yurtları ücretsiz konaklama yaş sınırı nedir?

GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor.

GSB Müzekart GNS ve Seyahatsever başvuruları ne zaman, nasıl müracat edilir?

Bak, Müzekart GNS ve Seyahatsever için nasıl müracaat edileceğini de şu cümlelerle anlattı:

"Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin
www.muzekartgns.com
adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabilecek. Gençler, 1 Temmuz’dan 30 Eylül'e kadar ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabilecek. Çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projemiz kapsamında da deprem bölgesi hariç illerimizde 1 kız ve 1 erkek yurdumuzu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ettik. Projeden faydalanmak isteyen gençlerimiz, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezimizi en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projemiz 8 Temmuz’dan 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek."

Gençlik Kamplarına başvurular nereden, nasıl yapılır?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ildeki, 38 Gençlik Kampı'nın ise ilk dönem misafirlerini ağırlamaya başladığı bilgisini veren Bak, ikinci kamp dönemi için başvuruların 7 Temmuz'a kadar sürdüğünü hatırlattı. Gençlik Kampları'na başvurular “ghgm.gsb.gov.tr” adresi üzerinden veya Gençlik Merkezleri'nde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabiliyor.



#Müzekart GNS
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#GSB
17 dakika önce
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GSB Müzekart GNS ve Seyahatsever başvuruları ne zaman?