Özgün Avrupa Liginde ikinci hafta maçları oynandı Hangi takımın kaç puanı var?
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Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı: Hangi takımın kaç puanı var?

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 eşit kalırken, diğer temsilcimiz Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti. Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonularından bazıları ise Midtjylland-Lazio 5-1, Feyenoord-Sturm Graz 6-0, Sheriff-Manchester United 0-2. Peki Avrupa Ligi Fenerbahçe grupta kaç puanı var? Trabzonspor Avrupa ligi puanı kaç? İşte UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonuçları:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 maç sonuçları, skorları, puan durumu
Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonuçları, puan durumu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti.

UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.

Avrupa Ligi ikinci hafta maçları kaç kaç? Maç sonuçları

Avrupa Ligi İkinci hafta maçları sonuçları şöyle:

Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya): 5-1

Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya): 6-0

Sheriff (Moldova)-Manchester United (İngiltere): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Olympiakos (Yunanistan)-Freiburg (Almanya): 0-3

Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa): 3-0

Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Monaco (Fransa)-Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre): 2-1

Rennes (Fransa)-Fenerbahçe: 2-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Real Betis (İspanya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-2

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Malmö (İsveç): 3-2

Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya): 1-0









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