Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı: Hangi takımın kaç puanı var? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 eşit kalırken, diğer temsilcimiz Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti. Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonularından bazıları ise Midtjylland-Lazio 5-1, Feyenoord-Sturm Graz 6-0, Sheriff-Manchester United 0-2. Peki Avrupa Ligi Fenerbahçe grupta kaç puanı var? Trabzonspor Avrupa ligi puanı kaç? İşte UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maç sonuçları:

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