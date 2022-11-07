UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu| Trabzonspor'un rakibi kim? UEFA Konferans Ligi son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunun eşleşmeleri belli oldu. Kura sonucunda temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi de belli oldu. Peki, Trabzonspor UEFA Evrupa ligi playy- off turundaki rakibi kim oldu? İşte UEFA Konferans Ligi play-off turu takım eşleşmeleri...

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