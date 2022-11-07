Özgün UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu| Trabzonsporun rakibi kim?
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UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu| Trabzonspor'un rakibi kim?

UEFA Konferans Ligi son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunun eşleşmeleri belli oldu. Kura sonucunda temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi de belli oldu. Peki, Trabzonspor UEFA Evrupa ligi playy- off turundaki rakibi kim oldu? İşte UEFA Konferans Ligi play-off turu takım eşleşmeleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşen takımlar: Trabzonsporun rakibi, Konferans ligi fikstür, maç tarihleri
Uefa Konferans ligi eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura sonuçlarının belli olmasının ardından gözler Konferans Ligi kura sonuçları da açıklandı. 7 Kasım Pazartesi günü, son 16 turunun kuraları çekildi. İşte Devler Ligi'nde kura sonrası oluşan eşleşmeler...

UEFA KONFERANS LİGİ EŞLEŞMELERİ

Konferans Ligi'nde beklenen gün geldi. UEFA Konferans ligi kura çekimi 16.00'da başladı. Eşleşen takımlar çekilmeye devam ederken temsilcimiz Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

UEFA KONFERANS LİGİ EŞLEŞEN TAKIMLAR

  • Karabağ-Gent
  • Trabzonspor-Basel
  • Lazio-CFR Cluj
  • Bodo/Glimt-Lech Poznan
  • Braga-Fiorentina
  • AEK Larnaca-Dnipro-1
  • Sheriff-Partizan
  • Ludogorets-Anderlecht

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. Gruplarında son 16 tura yükselen Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un ise rakipleri 24 Şubat 2023'te belli olacak.

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