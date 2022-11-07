UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu| Trabzonspor'un rakibi kim?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura sonuçlarının belli olmasının ardından gözler Konferans Ligi kura sonuçları da açıklandı. 7 Kasım Pazartesi günü, son 16 turunun kuraları çekildi. İşte Devler Ligi'nde kura sonrası oluşan eşleşmeler...
UEFA KONFERANS LİGİ EŞLEŞMELERİ
Konferans Ligi'nde beklenen gün geldi. UEFA Konferans ligi kura çekimi 16.00'da başladı. Eşleşen takımlar çekilmeye devam ederken temsilcimiz Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
UEFA KONFERANS LİGİ EŞLEŞEN TAKIMLAR
- Karabağ-Gent
- Trabzonspor-Basel
- Lazio-CFR Cluj
- Bodo/Glimt-Lech Poznan
- Braga-Fiorentina
- AEK Larnaca-Dnipro-1
- Sheriff-Partizan
- Ludogorets-Anderlecht
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ
UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. Gruplarında son 16 tura yükselen Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un ise rakipleri 24 Şubat 2023'te belli olacak.