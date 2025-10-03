UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye’nin UEFA ülke puanı kaç? Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa’da tarih yazdı

Türk futbolu Avrupa’da tarihi bir haftayı geride bıraktı. UEFA organizasyonlarında sahaya çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, oynadıkları üç maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Liverpool’u mağlup ederken; Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice’i devirdi. Konferans Ligi’nde ise Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova’yı tek golle geçti.