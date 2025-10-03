UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye’nin UEFA ülke puanı kaç? Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa’da tarih yazdı

Avrupa kupalarında haftayı namağlup kapatan Türk temsilcileri büyük bir çıkış yakaladı. Galatasaray, Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde adını duyururken; Fenerbahçe, Fransa’nın güçlü ekibi Nice’i mağlup ederek Avrupa Ligi’nde iddiasını güçlendirdi. Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Polonya deplasmanında Legia Varşova’ya karşı elde ettiği kritik galibiyetle Türkiye’nin Avrupa’daki puanına katkı sağladı. Üç temsilcimizin de sahadan zaferle ayrılmasıyla ülke puanı hanesine değerli puanlar yazıldı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, Avrupa sıralamasındaki yerini korudu ve üst basamaklarla arasındaki farkın açılmasının önüne geçti. Avrupa arenasında elde edilen bu başarılar, hem kulüplerimizin yoluna daha güvenle devam etmesini hem de ülke futbolunun geleceği adına umutların tazelenmesini sağladı.
Türk futbolu Avrupa’da tarihi bir haftayı geride bıraktı. UEFA organizasyonlarında sahaya çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, oynadıkları üç maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Liverpool’u mağlup ederken; Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice’i devirdi. Konferans Ligi’nde ise Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova’yı tek golle geçti.
Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 44.000 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Haftayı 3’te 3 galibiyetle tamamlayan Türk takımları, üstümüzde yer alan Belçika ile farkın daha da açılmasını engelledi, altımızdaki Çekya ile puan farkını ise artırdı.
Türkiye’nin UEFA ülke puanı kaç?
Türkiye, güncel tabloda 44.000 puanla 9. sırada bulunuyor. Temsilcilerimizin aldığı üç galibiyet, ülke puanına doğrudan katkı sağladı ve Avrupa’daki sıralamamız açısından kritik önem taşıdı.
UEFA ülkeler sıralaması son durum (3 Ekim 2025)
1- İngiltere – 96.561
2- İtalya – 85.946
3- İspanya – 80.081
4- Almanya – 76.404
5- Fransa – 69.108
6- Hollanda – 61.867
7- Portekiz – 58.667
8- Belçika – 56.150