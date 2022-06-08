Özgün Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi
ÖZGÜN HABERLER

Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi...

UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen A Milli Takımımız 2'de 2 yaptı. Uluslar C Ligi'nde mücadele eden ve ilk hafta maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yenen milli takım, ikinci maçında Litvanya'yı ise 6-0 yenerek grupta ikide iki yapıp liderliğe yükseldi. Heyecan bu kez üçüncü hafta maçlarıyla sürecek. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Lüksemburg maçı

Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda oynanan Portekiz maçı dışında her maçta rakibe sorun çıkaran Lüksemburg, Türkiye karşısında galip gelerek kendileri adına son dönemin en büyük sürprizlerinden birine imza atmak istiyor. Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detayları...

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Lüksemburg arasında oynanacak olan UEFA Uluslar C Ligi, üçüncü hafta maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Stade de Luxembourg'da oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENECEK?

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki maç, TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TÜRKİYE- LİTVANYA MAÇI: 6-0

Türkiye ise UEFA Uluslar Ligi macerasına sorunsuz başladı. İlk maçta Faroe Adaları’nı farklı geçen Türkiye, ikinci maçta da Litvanya karşısında mücadeleyi erken koparttı. Grupta iki maç sonunda zirvede yer alan Türkiye, Lüksemburg deplasmanında da kazanarak liderlik için dev bir adım atmak istiyor.

Litvanya deplasmanında geçmişte az forma şansı bulan isimlerle sahaya çıkan Türkiye, mücadeleyi 6-0 kazandı.

İki maç sonunda gol yemeyen ve toplam 10 gol atan Türkiye, seriyi Lüksemburg deplasmanında devam ettirmeyi amaçlıyor.
Kilosu 60 bin lira

Kilosu 60 bin lira

'Mucize bitki' için bu yıl hedef belirlendi.
Kendisiyle çay içmek istiyorum

'Kendisiyle çay içmek istiyorum'

​Erik tarlası soyulan çiftçi şoka girdi.
Münbiçte PKK/YPGli teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOWlar görüntülendi

​Sanki bit pazarı: Görenler 'bu kadar olmaz' diyerek isyan etti.

Türkiye için büyük güç: Düşmanı havada avlayacak.

Bakan Çavuşoğlu: ​Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz

​'Yetkililere sesleniyoruz denetim şart.'

​Altı yıldır evlerine hiç gidemediler.

Bakan Yanık duyurdu: Aylıklarınızı kontrol edin.

Güneş enerjisiyle çalışan araç ürettiler.

​Tarih verildi: Tüm nesneler üzerinde denenecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.