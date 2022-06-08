Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi...

Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda oynanan Portekiz maçı dışında her maçta rakibe sorun çıkaran Lüksemburg, Türkiye karşısında galip gelerek kendileri adına son dönemin en büyük sürprizlerinden birine imza atmak istiyor. Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detayları...
TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Lüksemburg arasında oynanacak olan UEFA Uluslar C Ligi, üçüncü hafta maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Stade de Luxembourg'da oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENECEK?
Türkiye ile Lüksemburg arasındaki maç, TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TÜRKİYE- LİTVANYA MAÇI: 6-0
Türkiye ise UEFA Uluslar Ligi macerasına sorunsuz başladı. İlk maçta Faroe Adaları’nı farklı geçen Türkiye, ikinci maçta da Litvanya karşısında mücadeleyi erken koparttı. Grupta iki maç sonunda zirvede yer alan Türkiye, Lüksemburg deplasmanında da kazanarak liderlik için dev bir adım atmak istiyor.
Litvanya deplasmanında geçmişte az forma şansı bulan isimlerle sahaya çıkan Türkiye, mücadeleyi 6-0 kazandı.
İki maç sonunda gol yemeyen ve toplam 10 gol atan Türkiye, seriyi Lüksemburg deplasmanında devam ettirmeyi amaçlıyor.