Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi... UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen A Milli Takımımız 2'de 2 yaptı. Uluslar C Ligi'nde mücadele eden ve ilk hafta maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yenen milli takım, ikinci maçında Litvanya'yı ise 6-0 yenerek grupta ikide iki yapıp liderliğe yükseldi. Heyecan bu kez üçüncü hafta maçlarıyla sürecek. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Abone Ol