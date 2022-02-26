Ukrayna İstanbul bilet fiyat fiyatları 10 bin TL mi? THY açıklama yaptı!

TÜRK Hava Yolları, (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için "özel ücret" uygulayacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz" ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği'nden elde edilen bilgiye göre bilet fiyatlarının ise en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlendiği kaydedildi.

THY'DEN "10 BİN TL'YE BİLET" İDDİASINA YANIT

Türk Hava Yolları, sosyal medyada dolaşan "Ukrayna bilet fiyat fiyatları 10 bin TL'ye yükseldi" iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu, fiyatların arz-talep dengesine göre belirlendiği ifade edildi.

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Rusya-Ukrayna savaşının fiili olarak başlaması ile Ukrayna'da yaşamakta olan Türk vatandaşları, bölgeyi terk etmek için harekete geçtiler. Kimileri kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya çalışırken kimileri ise konsolosluklar aracılığıyla ülkeye dönmek istediler. Ancak ülkeye füzelerin yağması ve hava sahasının kapalı olması, işleri içinden çıkılmaz bir noktaya ulaştırdı.

Ukrayna'da yaşamını sürdürmekte olan Türkler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda çeşitli iddialar dile getirdiler. Bu iddialardan bir tanesi de Türk hava yolu şirketlerinin fiyat artırımına gitmesiydi. İddialara göre Türk Hava Yolları'nın Ukrayna-Türkiye uçuşlarına ait fiyatlar 10 bin TL'nin üzerine çıkmıştı. Şimdiyse konuyla ilgili bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları, fiyat politikalarının arz-talep durumuna göre olduğunu, olağanüstü durumlarda da bu politikanın uygulandığını duyurdu. Yetkililer, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunun altını çizdiler.

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