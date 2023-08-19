Ümraniyespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Göztepe, Trendyol 1. Lig 2. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. 2023-2024 sezonu ilk haftasına yenilgiyle başlayan iki takımda 2. haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Ümraniyespor - Göztepe maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
ÜMRANİYESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ÜMRANİYESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig 2. haftasında Ümraniyespor evinde Göztepe’yi konuk edecek. Bu akşam 19.15’de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Olcar yönetecek. Maç
TRT SPOR
ve
beIN SPORTS MAX 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ÜMRANİYESPOR - GÖZTEPE CANLI SKOR
ÜMRANİYESPOR - GÖZTEPE CANLI SKOR
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
#Ümraniyespor
#Göztepe
#Trendyol 1. Lig
1 saat önce