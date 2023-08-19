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Çorum FK ilk yenilgisini, Giresunspor ilk galibiyetini aldı: 0-2 (ÖZET)

Trendyol 1. Lig 2. hafta açılış maçında Çorum FK evinde Giresunspor’u konuk etti. Giresunspor deplasmanda maçtan 2-0 galip ayrıldı. Goller dakika 25’ Çekdar Orhan ve 82’ Mert Han Kurt’tan geldi. Bu sonuçla Giresunspor ilk galibiyetini alırken, Çorum FK ilk mağlubiyetini almış oldu. Çorum FK - Giresunspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumu, fikstürü için haberimize bakabilirsiniz.

10:11 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çorum FK 0-2 Giresunspor Maç Özeti

Çorum FK 0-2 Giresunspor Maç Özeti

Trendyol 1. Lig 2. haftasında Çorum FK ve Giresunspor kozlarını paylaştı. Çorum FK evinde Giresun’a karşı 2-0 mağlup oldu. Trendyol 1. Lig puan durumu, fikstürü ve Çorum FK - Giresunspor maç özeti haberimizde.

ÇORUM FK - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Çorum FK - Giresunspor maç özetini izlemek için

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Çorum FK
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
17 dakika önce
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Çorum FK ilk yenilgisini, Giresunspor ilk galibiyetini aldı: 0-2 (ÖZET)