Çorum FK 0-2 Giresunspor Maç Özeti
Trendyol 1. Lig 2. haftasında Çorum FK ve Giresunspor kozlarını paylaştı. Çorum FK evinde Giresun’a karşı 2-0 mağlup oldu. Trendyol 1. Lig puan durumu, fikstürü ve Çorum FK - Giresunspor maç özeti haberimizde.
ÇORUM FK - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ
ÇORUM FK - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Çorum FK
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
17 dakika önce