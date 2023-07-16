Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, üniversitelerde öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerinde düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenim ücreti oranlarında da artış yapıldı.

Üniversitelerde harç ücreti geri mi geldi?

Karar Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından sosyal medyada yankı buldu. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri, kararın yanlış anlaşıldığını, birinci öğretimler için 2012’de kaldırılan öğrenim ücretinin geri getirildiği şeklindeki yorumların doğru olmadığını belirtti. İlgili maddeye göre birinci öğretimde öğrenim süresini aşmayan öğrencilerin ödemesi gereken ücretler geçen yıl olduğu gibi devlet tarafından karşılanmaya devam edilecek.

Resmî Gazete’de birinci öğretimlerle ilgili kararı kapsayan ve geçen seneki mevzuatta da aynı şekilde yer alan madde şöyle; “2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, devlet tarafından karşılanır.”

Buna göre örgün eğitim saatlerinin dışında kalan sürelerde yani çoğunlukla akşam saatlerinde öğrenim gören ikinci öğretimlerin ödediği öğrenim ücretlerinde yüzde 63,72’lük artışa gidildi. Birinci öğretimde öğrenim süresini aşmayanlar, yani okulu uzatmayanlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da harç ücreti ödemeyecek.

Üniversitelerde kardeş indirimi ne kadar?

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye’de oturma izni alanlar için kardeş indirimi getirildi. Kardeşlerin her biri için ödeyecekleri öğrenim ücretlerinden en az yüzde 25 indirim yapılacak. Bu oran üniversitelerin alacakları karar doğrultusunda daha fazla da olabilir.

İkinci öğretim harçları ne kadar oldu?

Üniversite öğrencilerinin, öğrenim ücretleriyle ilgili açıklanan karar beraberinde pek çok değişiklik getirdi. İkinci öğretimlerin ödeyeceği öğrenim ücretleri artırıldı. Buna göre ikinci öğretimlerde en yüksek öğrenim ücreti 11 bin 368 lira ile Havacılık ve Uzay Bilimleri, sivil havacılık ile pilotaj öğrencileri için oldu. 2 bin 49 lira olan en düşük Harç Ücreti ise Maliye, Turizm Otelcilik, Sağlık Hizmetleri, Adalet, Ulaştırma, Gıda ve Tarım bölümlerinde eğitim veren Meslek Yüksekokulu öğrencileri için belirlendi. Karara göre Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’ne (AUÖF) kayıtlı öğrencilerden açık öğretim programına kayıtlı olanlar yine öğrenim ücreti ödemeyecek. Uzaktan öğretim programına kayıtlı olanlar bin 907 lira ödeyecek.

Uzaktan veya ikinci öğretim harçları ne kadar oldu?

Düzenlemeye göre üniversitelerin uzaktan veya ikinci öğretimlerine kayıtlı öğrencilerin ödeyeceği öğrenim ücretleri şöyle,