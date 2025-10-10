ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2025: Üniversite ek kayıtlar ne zaman, e-kayıt tarihleri açıklandı mı?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite heyecanı yeniden başladı. 2025-2026 akademik yılı için ek yerleştirme sonucu bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, e-kayıt ve üniversiteye şahsen kayıt işlemleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ek kayıt süreci ne zaman başlayacak, e-Devlet üzerinden kayıt nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bugün başlıyor. Kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yapmaları gerekecektir.