Üniversitelerin açılış tarihi, eylül ayının gelmesiyle beraber milyonlarca öğrencinin odaklandığı konulardan oldu. Özellikle YKS ile yükseköğrenim programı kazanan birinci sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri sonrası üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. 2024 2025 akademik takvime hazırlanan üniversiteler, farklı tarihlerde ders başı yapacaklar. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi tüm üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi üniversitelerin duyurular ekranından takip edilecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde dersler başladı mı? İşte, 2024 2025 akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi.