Üniversitelerin açılış tarihi, eylül ayının gelmesiyle beraber milyonlarca öğrencinin odaklandığı konulardan oldu. Özellikle YKS ile yükseköğrenim programı kazanan birinci sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri sonrası üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. 2024 2025 akademik takvime hazırlanan üniversiteler, farklı tarihlerde ders başı yapacaklar. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi tüm üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi üniversitelerin duyurular ekranından takip edilecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde dersler başladı mı? İşte, 2024 2025 akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK tarafından üniversitelerin açılacağı tarihe dair duyuru yayımlanmadı. Öte yandan açılış tarihleri her üniversiteye, fakülteye göre değişiyor. Ancak üniversitelerin Eylül ayın sonu Ekim ayı başı açılması bekleniyor.
Konuyla ilgili kesin bilgiye üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla erişebilirsiniz.
YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek tercih işlemlerinin 11 Eylül'de tamamlanıp sonrasında sonuçların açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.
Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.