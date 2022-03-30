Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması
DİNİ BİLGİLER

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması

Ramazan ayına günler müslüman alemi tarafından oruç ile ilgili oldukça fazla sorular geliyor. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan orucu unutarak yersek ve içersek bozmuş olur muyuz? İşte Diyanet'e göre sorunun cevabı sizlerle....

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması
​Unutarak yemek içmek korucu bozar mı? Diyanet açıklaması

Ramazan ayına günler müslüman alemi tarafından oruç ile ilgili oldukça fazla sorular geliyor. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan orucu unutarak yersek ve içersek bozmuş olur muyuz? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

  • Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
  • Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi?

  • Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238)

Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir? Bilimsel açıklamalar
ÖZGÜN
Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir? Bilimsel açıklamalar
28 ilde konut ve arsa satışı

28 ilde konut ve arsa satışı

​Bakanlık detayları açıkladı: Aralarında İstanbul da var.
Artık eve gitmiyorum

'Artık eve gitmiyorum'

Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı.
Kremlinden Kadirovun müzakerelerden vazgeçelim teklifine yanıt

Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

200 bin taşla Esma'ül Hüsna yazıldı.

Plakayı anında polise bildirecek.

'​Rus ordusunun çekilmesi bir aldatmaca.'

​Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu.

MSB 'Göktürk-1 uydusu ile çekildi' diyerek yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.