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Balıkesir'de feci kaza: Üst geçit ayağına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'de feci kaza: Üst geçit ayağına çarpan sürücü hayatını kaybetti

10:3029/11/2024, Cuma
IHA
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Balıkesir
Balıkesir

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil sürücüsü üst geçitin ayağına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir'de otomobiliyle üst geçit ayağına çarpan sürücü sıkışarak hayatını kaybetti.

Üst geçit ayağına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Olay sabaha karşı Altıeylül ilçesi Cengiz Topel caddesinde bulunan üst geçit altında bulunan yolda meydana geldi. H.K. (22) idaresindeki 10 ALT 774 plakalı otomobil yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. H.K.'nın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.




#balıkesir
#trafik kazası
#son dakika
#Altıeylül

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