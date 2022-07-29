Özgün Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB Kariyer basamakları sınav tarihleri
ÖZGÜN HABERLER

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB Kariyer basamakları sınav tarihleri

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programmı ilie kariyer basamakları yazılı sınav duyurusu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte, MEB'in başvuru ve sınav takvimi bilgisi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman Öğretmen- Başöğretmen sınavı ne zaman, sınav başvuruları ne zaman yapılacak?
Uzman öğretmenlik sınavı

MEB, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programı ardından yazılı sınavları düzenleniyor. 17 yıl aranın ardından yeniden uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı yapılacak ve bu sınava giren öğretmenler sınav ücreti ödeyecekler. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek

EĞİTİMLER NE ZAMAN BİTECEK?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SERTİFİKALAR HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Siyaha büründü

Siyaha büründü

​TAG Otoyolu'nda çamur taşkını.
O bir dahi

O bir dahi

​İki yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi.
Camiye Ortodoks yönetim

​Böyle tuhaflık ancak Yunanistan'da olur.

​"Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi."

​Karadeniz gazı için hummalı çalışma.
Avrupa'da enerji krizi büyüyor

Avrupa'da enerji krizi büyüyor

​Almanya'da 'karartma' günleri.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu ziyaretinde fiyatı açıklayacak.

​Eski HDP'li vekilin ablası etkisiz hale getirildi.

​Turizmde hedef büyüttük.

​Bayilerde bulunamayan otomobiller galeride çıktı.

​“Türkiye ile Irak arasındaki dostluk hedef alındı."

​Mehmet Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

​İslam'a göre şehitlik nedir? Kimler şehittir?

​Enerji krizi AB içindeki dengeleri değiştiriyor.

​Çin-ABD ilişkilerinde sular durulmuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.