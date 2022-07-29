Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB Kariyer basamakları sınav tarihleri

MEB, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programı ardından yazılı sınavları düzenleniyor. 17 yıl aranın ardından yeniden uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı yapılacak ve bu sınava giren öğretmenler sınav ücreti ödeyecekler. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

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UZMAN ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek

EĞİTİMLER NE ZAMAN BİTECEK?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SERTİFİKALAR HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.