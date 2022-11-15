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Öğretmenlik Kariyer Basamakları uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruları 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında alınan Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 9 Kasım 2022’de gerçekleştirilcek. Peki Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç dakika, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik Basamak Kariyer sınavında kaç puan alan başarılı olacak? Öğretmenlerin sertifikaları ne zaman verilecek? İşte küm bu soruların cevabı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç dakika? MEB SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan uzman öğretmenlik sınavı için heyecan artmaya başladı.Sınava sayılı günler kala adaylar arayışa geçti.kimi aday sınav yerini öğrenmek isterken kimi aday ise sınav tarihi ve saati hakkında bilgi almak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, https:// basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden 3 Ekim'e kadar başvurularını tamamlamıştı. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi yayınlandı. MEB sınava ilişkin yayınladığı kılavuzda giriş belgelerinin 14 Kasım’da erişime açılacağını duyurmuştu. Sınav giriş belgeleri ile ilgili yapılan açıklamada "19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek." denildi.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı ne zaman?

  • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşmek üzere toplandı. Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve en yüksek üyeye sahip 3 eğitim sendikasının sözlü olarak dinlenmesine karar verirken, söz konusu iptal isteminin görüşülmesini ise erteledi. Mahkemenin, MEB ve sendikalara yazı göndermek üzere çalışma yaptığı öğrenildi. Ancak mahkemece, tarafların karşılıklı olarak dinleneceği tarihin henüz netleşmemesi nedeniyle 19 Kasım'da yapılacak uzman öğretmenlik sınavının iptalinin de söz konusu olamayacağı öğrenildi.

Öğretmenlerin sertifikaları ne zaman verilecek?

  • Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı soruları nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

Öğretmenlik Basamak Kariyer sınavında kaç puan alan başarılı olacak?

Öğretmenlik Basamak Kariyer sınavında 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Başöğretmenlik sınavından kimler muaf tutulacak?

Diğer yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Yazılı sınavdan muaf tutulacakların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti alınmayacak.

Eğitimlerini tamamlayan öğretmen sayısı kaç?

Uzman öğretmenlik eğitimlerine alınanlardan, Bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerden 529 bin 330'u eğitimlere başlarken, yüzde 98,79 ile 522 bin 932 öğretmen eğitimleri tamamladı.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan ve eğitime başlayan 9 bin 318 öğretmenden yüzde 91,01 ile 8 bin 480 öğretmen; MEB dışı kurumlarda görev yapanlardan ise 1418'i eğitimlere başladı ve yüzde 95,91 ile 1360 öğretmen eğitimleri tamamladı. Toplamda yüzde 98,65'lik oranla 532 bin 772 öğretmen uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlamış oldu.

19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine ise bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

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