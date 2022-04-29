Üzümlü kek tarifi: Üzümlü kek malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Öncelikle oda sıcaklığındaki yumurtalarınızı toz şekerle güzelce çırpın ve kıvamlı hale getirin sonra sizler için hazırladığımız harika üzümlü kek tarifine buyurun. İşte, üzümlü kek tarifi...

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 adet yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 çay bardağı kuru üzüm

-1 su bardağı süt

-2,5 su bardağı un

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilin

Kek kalıbını yağlamak için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

ÜZÜMLÜ KEK YAPILIŞI

1. Yumurta, şeker ve vanilyalı üç dört dakika kadar çırpın.

2. Ardından sıvı yağ ve süt ilave ederek çırpmaya devam edin.

3. Eleyerek un ve kabartma tozunu ilave edin. Karışımı çok fazla çırpmadan homojen hale getirin.

4. Son olarak 1 yemek kaşığı un ile üzümü karıştırarak harca ekleyin. Bu şekilde yaptığınızda üzüm her yere eşit olarak dağılır, dibe çökmez.

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5. Yağlanmış olan fırın kalıbınıza alın.

6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika hiç açmadan pişirin.

**Afiyet olsun.

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Üzümlü kek tarifini hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 40 dakikadır.

ÜZÜMLÜ KEK KALORİSİ

Üzümlü kek kalori değeri 236/kcal'dir.

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Kuru meyvelerin pişme esnasında dibe çöküp, kek kalıbının tabanına yapışmasını önlemek için; 1 tatlı kaşığı un ile unlayıp, fazla ununu eledikten sonra harca ekleyin ve çok fazla karıştırmayın.

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