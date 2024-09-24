VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak, milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisinin odaklandığı başlıca konulardan oldu. 2024 2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber burs almak isteyenler Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimine yoğunlaştı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" burs başvuru tarihleri netlik kazandı. Ekim ve mayıs aylarını kapsamak üzere 8 ay verilecek olan VGM bursu ne kadar sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Diğer yandan yapılan duyuru sonrası gözler VGM üniversite burs başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR?

Yükseköğrenim burs başvurularının başlangıç tarihi için YKS ve DGS ek tercih sürecinin sonrası işaret edildi. VGM burs başvurularının ekim ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Başvurular VGM'nin internet adresinden başvuru ekranı açıldığı zaman alınacak.

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

2024 2025 eğitim öğretim dönemi burs miktarı açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

VGM BURS BAŞVURU DUYURUSU

VGM burs başvuruları sayfasından yaptığı açıklamada; "2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.

2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.







