VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü

VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları son bulmuştu. Öğrencilerin gözü ise burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı? İşte son durum...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları, KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere karşılıksız olarak ödenen KYK bursundan faydalanan öğrenciler, VGM burslarından yararlanamaz. Ancak geri ödemeli kredi alan adaylar bursları alabilir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler KYK ile taahhütname imzalayıp imzalanmamasına bakılmaksızın VGM Yükseköğrenim burs başvurusu iptal edilecek. KYK burs sonuçlarının Aralık ayı sonuna kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Bu durumda VGM burslarının ise Ocak ayının ilk haftasında açıklanması tahmin ediliyor.

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2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " 2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadeleri kullanıldı.

VGM Yükseköğrenim burs ödemeleri ön lisans veya lisans programı öğrencileri için bir eğitim döneminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 8 ay boyunca yatırılır.

VGM BURS ÖDEME TAKVİMİ

VGM burs ödmeleri bir eğitim döneminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hesaplara ödeniyor.