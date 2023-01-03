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2023 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı! vgm.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere verilen destek ödemesi başvuru sonuçları açıklandı.2022-2023 VGM burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak olup gözler resmi açıklama geldi. Peki, VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VGM BURS SONUCU SORGULAMA: Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? vgm.gov.tr
VGM bursu

VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları son bulmuştu. Öğrencilerin gözü ise burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2022-2023 VGM burs sonuçları açıklandı mı? İşte son durum...

VGM'DEN BURS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

VGM Yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde;

2022-2023 eğitim yılı YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR. Başvuru sonucunuzu BURADAN öğrenebilirsiniz.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası ad, soy ad, doğum tarihi ve baba adıyla birlikte görüntülenebiliyor.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " 2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadeleri kullanıldı.

VGM Yükseköğrenim burs ödemeleri ön lisans veya lisans programı öğrencileri için bir eğitim döneminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 8 ay boyunca yatırılır.

VGM BURS ÖDEME TAKVİMİ

VGM burs ödmeleri bir eğitim döneminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hesaplara ödeniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç lira ödenecek?
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