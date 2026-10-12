Esenyurt'ta park halindeki araç çarpmanın etkisiyle börekçiye daldı: Müşteri saniyelerle kurtuldu

İstanbul Esenyurt'ta yürekleri ağza getiren ve adeta film sahnelerini aratmayan bir trafik kazası yaşandı. Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan araca çarptı.

Hızla gelen aracın çarpmasıyla savrulan park halindeki otomobil, yönünü değiştirerek yol kenarındaki bir börekçinin camından içeri girdi. İş yerinin içine kadar giren araç, ortalığı savaş alanına çevirirken hem araçlarda hem de işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anında iş yerinin içindeki masada oturan bir vatandaşın, saniyeler hatta saliselerle ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın dükkana girdiğini fark eden müşterinin son anda sandalyeden kalkarak kaçtığı ve olası bir ezilme tehlikesinden kıl payı kurtulduğu net bir şekilde görüldü. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, çevredeki vatandaşlarda büyük korku ve şaşkınlık yarattı.