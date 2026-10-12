15:21, 12/10/2026, Pazartesi
İstanbul'da suç örgütlerine 30 günde ağır darbe: 175 tutuklama 20 kurşunlama eylemi engellendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son 30 günde organize suç örgütlerine, silah kaçakçılarına ve motosikletli tetikçi çetelerine yönelik dev operasyonlar gerçekleştirdi. 85 ayrı suç eylemine yönelik düzenlenen baskınlarda 289 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 175 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin anlık müdahaleleriyle 20 kurşunlama eylemi ise henüz gerçekleşmeden ya da suçüstü yapılarak engellendi.
Cephanelik ele geçirildi, 20 kanlı eylem önlendi
10 Eylül – 10 Ekim 2026 tarihleri arasında iş yeri kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve silah ticareti suçlarına karışan motosikletli çetelere yönelik operasyonlarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı:
153 adet tabanca
1 adet uzun namlulu silah
1 adet otomatik tabanca
6 adet av tüfeği
1.024 adet fişek
Gözaltına alınan 289 şüpheliden 175'i tutuklanırken, 51 kişinin ise emniyetteki yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.