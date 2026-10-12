Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı MHP konvoyunda kaza anı kamerada
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Afşin-Elbistan kara yolu Gerger Mahallesi kavşağında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı feci trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan geçiş yapan 07 L 6050 plakalı kamyonete, 46 AY 069 plakalı otomobilin süratle çarptığı ve savrulduğu dehşet anları anbean yer aldı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 1 kişinin öldüğü aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zühal Karakoç’un da yer aldığı 7 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşaktan yola çıkan kamyonete otomobilin çarpması ve sonrasında kamyonetin devrilmesi yer aldı.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Elbistan-Göksun Karayolu’nun Hüyüklü kavşağında meydana geldi. Elbistan’dan Kahramanmaraş’a giden A.Y. yönetimindeki otomobil, H.K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Samet Özdemir (16) hayatını kaybederken, sürücü H.K. ve kamyonetteki 2 yolcunun yanı sıra otomobil sürücüsü A.Y., yolcular MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zühal Karakoç, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Karakoç’un kadın koruma polisi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, kazanın da görüntüsü ortaya çıktı. Kamyonet kavşaktan yola çıktığı sırada otomobil çarpması, çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin devrilmesi yer aldı. Görüntülerin devamında otomobil sürücüsü A.Y.’nin araçtan inerek yolculara yardım etmeye çalıştığı da görüldü.
SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tedavilerinin ardından taburcu edilen kamyonet sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü A.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.