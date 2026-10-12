Kendilerini polis olarak tanıtıp GPS ile takip etmişler: İş insanının fidyecilerden elleri bağlı halde kurtulduğu anlar kamerada

İstanbul Maslak'ta finans şirketi sahibi olan İran uyruklu iş insanı Adem D., 4 Ekim tarihinde yemek almak üzere evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Eşinin polise başvurmasıyla başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, film sahnelerini aratmayan bir fidyeci dehşeti ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme yürütürken, Adem D. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde elleri bağlı şekilde devriye gezen bekçilerin yanına koştu. "Beni kaçırdılar, ellerinden zor kurtuldum" diyerek yardım isteyen iş insanı, hemen emniyete götürülerek koruma altına alındı.

MİLYONLARCA LİRALIK EŞYASINI GASBETTİLER

Emniyette verdiği ifadesinde yaşadığı kabus dolu anları anlatan iş insanı Adem D., şunları dile getirdi:

"Evden çıktıktan kısa bir süre sonra önümü bir otomobil kesti. Polis kimliği göstererek beni zorla otomobilimden indirip kendi araçlarına bindirdiler. Yol boyunca beni darbedip 2 milyon dolar para vermezsem öldüreceklerini söylüyorlardı. Hesaplarımda bulunan 38 bin dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardılar. Daha sonra 10 bin dolar para daha aldılar. Kolumdaki 7,5 milyon lira değerindeki saatimi gasbettiler. Daha sonra beni götürdükleri depo benzeri bir yerde onların elinden kurtulup kaçtım. Beni öldürecekler diye çok korktum."

ARACINA GPS YERLEŞTİRMİŞLER

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin iş insanının yaşadığı siteye sahte polis kimlikleriyle girerek keşif yaptıklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin, takibi kolaylaştırmak adına Adem D.'nin otomobiline önceden GPS cihazı yerleştirdikleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Arama yapılan adreslerde 1 polis yeleği, 5 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Daha önceden kasten yaralama, ruhsatsız silah ve sahte belge gibi çeşitli suçlardan emniyet kaydı bulunan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.