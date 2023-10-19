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WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır?

Dünyada 2 milyardan fazla kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. Yaptığı güncellemelerle kullanıcılara daha kolay ve pratik kullanım deneyimi sunan WhatsApp birden fazla hesap kullanma dönemini başlattı. Gelişmenin ardından milyonlarca kullanıcı ‘WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır?’ sorusunun yanıtını arıyor. Detaylar haberimizde.

14:19 . 19/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır?

WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır?

WhatsApp, resmi blog yazısı üzerinden yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık WhatsApp’ta iki hesap birden kullanabilecek. Yaptığı her yeni güncelleme ile kullanıcıların taleplerini karşılayan uygulamada çoklu hesap özelliği birçok kullanıcı tarafından bekleniyordu. Peki, WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır? İşte sorunun cevabı.

WHATSAPP’TA BİRDEN FAZLA HESAP KULLANMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle WhatsApp'ta çoklu hesap kullanabilmek için, ikinci bir telefon numarasına ve SIM karta ya da çoklu SIM veya eSIM özellikli bir telefona ihtiyacınız olacak. Ardından aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

> WhatsApp ayarlarınızı açın.

> Adınızın yanındaki oka tıklayın ve 'Hesap ekle' butonunu seçin.

> Buradan çok hesabınızı görebilirsiniz.

WhatsApp’tan birden fazla hesap kullanımı hakkında yapılan açıklama şu şekilde:


Bir WhatsApp hesabınızın olmasından daha iyi ne olabilir? Elbette iki hesabınızın olması. Bugün, iki ayrı WhatsApp hesabına aynı anda giriş yapma olanağını kullanıma sunuyoruz. İş hesabınız ve kişisel hesabınız gibi iki hesap arasında geçiş yaparken son derece faydalı olan bu özellik sayesinde artık her seferinde çıkış yapmanıza, iki telefon taşımanıza veya yanlış yerden mesajlaşma konusunda endişelenmenize gerek yok. İkinci bir hesabı ayarlamak için ikinci bir telefon numarasına ve SIM karta ya da çoklu SIM veya eSIM özellikli bir telefona ihtiyacınız olacak. WhatsApp ayarlarınızı açın, adınızın yanındaki oka tıklayın ve “Hesap ekle” düğmesine tıklayın. Hesapların gizlilik ve bildirim ayarlarını ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Sadece resmi WhatsApp’ı kullanmanızı ve telefonunuzda daha fazla hesap açmak üzere taklit veya sahte sürümler indirmemenizi önemle hatırlatmak isteriz. Mesajlarınızın güvenli ve gizli olması, ancak resmi WhatsApp’ı kullandığınızda mümkündür
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#WhatsApp
#Hesap ekleme
#SIM kart
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