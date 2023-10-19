WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır?
WhatsApp, resmi blog yazısı üzerinden yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık WhatsApp’ta iki hesap birden kullanabilecek. Yaptığı her yeni güncelleme ile kullanıcıların taleplerini karşılayan uygulamada çoklu hesap özelliği birçok kullanıcı tarafından bekleniyordu. Peki, WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır? İşte sorunun cevabı.
WHATSAPP’TA BİRDEN FAZLA HESAP KULLANMA NASIL YAPILIR?
Öncelikle WhatsApp'ta çoklu hesap kullanabilmek için, ikinci bir telefon numarasına ve SIM karta ya da çoklu SIM veya eSIM özellikli bir telefona ihtiyacınız olacak. Ardından aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;
> WhatsApp ayarlarınızı açın.
> Adınızın yanındaki oka tıklayın ve 'Hesap ekle' butonunu seçin.
> Buradan çok hesabınızı görebilirsiniz.
WhatsApp’tan birden fazla hesap kullanımı hakkında yapılan açıklama şu şekilde: