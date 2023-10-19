WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma nasıl yapılır?

Bir WhatsApp hesabınızın olmasından daha iyi ne olabilir? Elbette iki hesabınızın olması. Bugün, iki ayrı WhatsApp hesabına aynı anda giriş yapma olanağını kullanıma sunuyoruz. İş hesabınız ve kişisel hesabınız gibi iki hesap arasında geçiş yaparken son derece faydalı olan bu özellik sayesinde artık her seferinde çıkış yapmanıza, iki telefon taşımanıza veya yanlış yerden mesajlaşma konusunda endişelenmenize gerek yok. İkinci bir hesabı ayarlamak için ikinci bir telefon numarasına ve SIM karta ya da çoklu SIM veya eSIM özellikli bir telefona ihtiyacınız olacak. WhatsApp ayarlarınızı açın, adınızın yanındaki oka tıklayın ve “Hesap ekle” düğmesine tıklayın. Hesapların gizlilik ve bildirim ayarlarını ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Sadece resmi WhatsApp’ı kullanmanızı ve telefonunuzda daha fazla hesap açmak üzere taklit veya sahte sürümler indirmemenizi önemle hatırlatmak isteriz. Mesajlarınızın güvenli ve gizli olması, ancak resmi WhatsApp’ı kullandığınızda mümkündür