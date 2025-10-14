Yeni Şafak
Xiaomi hisseleri yüzde 9'a yakın değer kaybetti

13:3414/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Çin'in Chengdu kentinde Xiaomi'ye ait SU7 elektrikli otomobil kaza yaptı. Araç kazanın ardından alevlere teslim oldu. Alevler yükselen araçta sürücü kurtarılamadı. Kazanın ardından Xiaomi’nin hisseleri yüzde 8,7 değer kaybetti. İşte SU7 aracın kaza yapmasına ilişkin detaylar.

Teknoloji devi Xiaomi’nin SU7, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Yerel basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Chengdu kentinde sabah erken saatlerde Xiaomi’nin SU7 model elektrikli sedanı bariyerlere çarparak alev aldı. Görgü tanıkları, aracın kapılarını açmaya çalıştıklarını ancak içerideki kişinin kurtarılamadığını söyledi. Xiaomi Corp.’un hisseleri, kaza sonrası son altı ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, kaza haberi üzerine Xiaomi’nin Hong Kong Borsası’ndaki hisseleri gün içinde yüzde 8,7’ye kadar geriledi. Şirketin hisseleri nisan ayından bu yana en sert kaybını yaşadı. Şirket, olayla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi. Olay, yılın başında otoyolda meydana gelen ve ölümle sonuçlanan başka bir SU7 kazasının ardından geldi. O kaza da Xiaomi’nin otonom sürüş yazılımına yönelik eleştirileri artırmıştı.

Son yaşanan olay, Tesla ile popüler hale gelen elektronik kapı kollarının güvenliği konusunda da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) eylül ayında Tesla Model Y araçlarındaki kapı kollarına ilişkin bir kusur soruşturması başlatmıştı. Çinli düzenleyiciler de benzer şekilde tamamen gizli kapı kollarının yasaklanmasını değerlendiriyor.

