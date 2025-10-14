Teknoloji devi Xiaomi’nin SU7, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Yerel basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Chengdu kentinde sabah erken saatlerde Xiaomi’nin SU7 model elektrikli sedanı bariyerlere çarparak alev aldı. Görgü tanıkları, aracın kapılarını açmaya çalıştıklarını ancak içerideki kişinin kurtarılamadığını söyledi. Xiaomi Corp.’un hisseleri, kaza sonrası son altı ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, kaza haberi üzerine Xiaomi’nin Hong Kong Borsası’ndaki hisseleri gün içinde yüzde 8,7’ye kadar geriledi. Şirketin hisseleri nisan ayından bu yana en sert kaybını yaşadı. Şirket, olayla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi. Olay, yılın başında otoyolda meydana gelen ve ölümle sonuçlanan başka bir SU7 kazasının ardından geldi. O kaza da Xiaomi’nin otonom sürüş yazılımına yönelik eleştirileri artırmıştı.