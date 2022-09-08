Galatasaray'da yabancı kuralı tartışması! TFF kaç yabancı oyuncuya izin veriyor?

Galatasaray, transferin son günlerinde çılgın bir transfer hareketı yaparken sarı kırmızılılar Icardi, Ross, Rachica, Mata ve Yusuf Demir KAP'a bildirildi. Galatasaray'ın transfer tercihlerini ağırlıklı olarak yabancı oyunculardan kullanması TFF'nin yabancı kuralını gündeme getirdi.

YABANCI KURALI NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun yeni sezon öncesi aldığı karar gereği kulüpler, sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu oynatabiliyor. Bu duruma futbolda "yabancı kuralı" deniliyor.

BİR TAKIMDA KAÇ YERLİ KAÇ YABANCI OYUNCU OLMALI?

TFF'nin aldığı söz konusu karar gereği, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüpleri kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Takımlar, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcuya yer verebiliyor.

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Böylece takımların sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Sahada aynı anda 8 yabancı futbolcuya görev veren teknik adamların, değişiklik sırasında oyuna yabancı futbolcu alacaksa bir başka yabancı futbolcuyu oyundan çıkarması gerekiyor.

2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüpler, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.

GALATASARAY'DA YABANCI OYUNCU SAYISI SORUNU

Türkiye Futbol Federasyonu 14 yabancı futbolcuya lisans verirken, artı olarak 21 yaş ve altı 3 oyuncunun transferi için de kulüplere izin veriyor. Galatasaray'ın kadrosunda bu kriterler ışığında sadece bir futbolcu için lisans çıkmıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan Christian Luyindama'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Kongo'lu oyuncu ayrıldığı takdirde Cim Bom yabancı sınırında sorun yaşamayacak.

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GALATASARAY KAÇ YABANCI FUTBOLCU TRANSFER ETTİ?

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Cim Bom'da bu kadar yabancı transfer yapılırken, yabancı sayısı merak edilmeye başlandı. Aslan'ın kadrosunda ifade ettiğimiz isimler dahil olmak üzere şu an için 17 yabancı futbolcu bulunuyor.

YUSUF DEMİR YABANCI OYUNCU OLARAK MI SAYILACAK?

Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir'in yabancı kuralındaki statüsünü merak ederken bu soru cevap buldu. Geçtiğimiz yılı Barcelona'da geçiren Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak.

YUSUF DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Yusuf Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı. Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

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