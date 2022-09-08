Özgün Galatasarayda yabancı kuralı tartışması TFF kaç yabancı oyuncuya izin veriyor?
ÖZGÜN HABERLER

Galatasaray'da yabancı kuralı tartışması! TFF kaç yabancı oyuncuya izin veriyor?

Galatasaray, bir gecede 5 transferi birden yaparak transfer sezonunda en çok konuşulan başlıklardan birini açtı. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün duyurduğu Mauro İcardi, Mathias Ross, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Juan Mata transferleri sonrasında TFF'nin daha önce duyurduğu yabancı oyuncu kuralını akıllara getirdi. Peki, futbolda yabancı kuralı nedir? TFF'ye göre bir takımda kaç oyuncu yerli kaç oyuncu yabancı olmalı? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yabancı kuralı nedir: Bir takımda kaç oyuncu yerli kaç oyuncu yabancı olmalı?
Yabancı kuralı

Galatasaray, transferin son günlerinde çılgın bir transfer hareketı yaparken sarı kırmızılılar Icardi, Ross, Rachica, Mata ve Yusuf Demir KAP'a bildirildi. Galatasaray'ın transfer tercihlerini ağırlıklı olarak yabancı oyunculardan kullanması TFF'nin yabancı kuralını gündeme getirdi.

YABANCI KURALI NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun yeni sezon öncesi aldığı karar gereği kulüpler, sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu oynatabiliyor. Bu duruma futbolda "yabancı kuralı" deniliyor.

BİR TAKIMDA KAÇ YERLİ KAÇ YABANCI OYUNCU OLMALI?

TFF'nin aldığı söz konusu karar gereği, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüpleri kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Takımlar, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcuya yer verebiliyor.

Böylece takımların sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Sahada aynı anda 8 yabancı futbolcuya görev veren teknik adamların, değişiklik sırasında oyuna yabancı futbolcu alacaksa bir başka yabancı futbolcuyu oyundan çıkarması gerekiyor.

2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüpler, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.

GALATASARAY'DA YABANCI OYUNCU SAYISI SORUNU

Türkiye Futbol Federasyonu 14 yabancı futbolcuya lisans verirken, artı olarak 21 yaş ve altı 3 oyuncunun transferi için de kulüplere izin veriyor. Galatasaray'ın kadrosunda bu kriterler ışığında sadece bir futbolcu için lisans çıkmıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan Christian Luyindama'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Kongo'lu oyuncu ayrıldığı takdirde Cim Bom yabancı sınırında sorun yaşamayacak.

GALATASARAY KAÇ YABANCI FUTBOLCU TRANSFER ETTİ?

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Cim Bom'da bu kadar yabancı transfer yapılırken, yabancı sayısı merak edilmeye başlandı. Aslan'ın kadrosunda ifade ettiğimiz isimler dahil olmak üzere şu an için 17 yabancı futbolcu bulunuyor.

YUSUF DEMİR YABANCI OYUNCU OLARAK MI SAYILACAK?

Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir'in yabancı kuralındaki statüsünü merak ederken bu soru cevap buldu. Geçtiğimiz yılı Barcelona'da geçiren Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak.

YUSUF DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Yusuf Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı. Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

Galatasaray, Adama Traore'yi transfer etti mi, Adama Traore kimdir?
ÖZGÜN
Galatasaray, Adama Traore'yi transfer etti mi, Adama Traore kimdir?
İki bin 400 yıldırgizemini koruyor

İki bin 400 yıldır
gizemini koruyor

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri.
Tam bin yıllık

Tam bin yıllık

Görmek için akın akın geliyorlar.
Yatırımın merkezi Türkiye

'Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz.'

​Engelli kız ve annesinden Meral Akşener'e tepki

​Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

​İşte Kraliçe 2. Elizabeth öldüğünde İngiltere'de yaşanacaklar

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı.

"​İkinci tura kalırsa görüşürüz"

​AB Komisyon Başkanı Leyen'den tasarruf tüyoları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.