Galatasaray, Adama Traore'yi transfer etti mi, Adama Traore kimdir?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'de Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Adama Traore için harekete geçti. Peki Adama Traore kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte Adama Traore hakkında bilgiler...

ADAMA TRAORE GALATASARAY'A TRENSFER OLDU MU?

Transferin son gününe girilirken sarı-kırmızılı ekip, Wolverhampton'dan Adama Traore ve Al Rayyan'da forma giyen James Rodriguez için de şartları zorlayacak. Aslan iki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak, tabii ücretlerinde anlaşılırsa bonservis ödenmesi de gündemde.

ASPOR canlı yayınında konuşan Levent Tüzemen Galatasaray'ın Adama Traore transferini gece açıklayacağını söyledi.

ADAMA TRAORE KİMDİR?

25 Ocak 1996 yılında doğan oyuncu kanat veya kanat-bek pozisyonlarında oynayabilen, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcudur. Traoré, ebeveynleri aracılığıyla Mali veya Fransa'yı, L'Hospitalet de Llobregat'taki doğumuyla İspanya'yı ve çocukluğundan beri ülkede yaşadığı için Fransa'yı uluslararası düzeyde temsil etmeye hak kazanıyor.

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ADAMA TRAORE KARİYERİ

Kariyerine Barcelona'nın B takımında başladı. 2015-2016 sezonunda Aston Villa'da oynadı. Bir yıl sonra Middlesbrough'a gitti. İki sezonunu burada geçirdikten sonra 2018'de Wolverhampton Wanderers takımına transfer olmuştur. 2013- 2015 yılları arasında Barcelona'da 63 maça çıkarken 8 gol kaydetti. 2015- 2016 yılında Aston Villa'da ise 11 maça çıktı. 2018 yılında Wolverhampton Wanderers takımında 123 maça çıkarken 8 gol attı. Tam adı Adama Traoré Diarra yıldız futbolcu 2018 yılında 20 milyon karşılığında Wolverhampton takımına transfer oldu. İspanya Milli takımında ise 8 maça çıktı. 1.78 boyunda olan oyuncu 72 kilodur.

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