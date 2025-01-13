Uzun süredir Amerika'da yaşayan Tolga Karel de sosyal medya ortaya çıkan dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddialarına tepkisini koydu. İD İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Karel'in konuya ilişkin 'Ben konuşursam taş taş üstünde kalmaz' çıkışı dikkatlerden kaçmadı. İşte Tolga Karel'in yaptığı o açıklamanın detayları...
Dizi ve televizyon sektöründeki tekelleşme hakkında açıklama yaptı
TOLGA KAREL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
ABD'de yaşayan ve geçmiş dönemde Türkiye'de oyunculuk yapan Tolga Karel, sektördeki tekelleşmeye dair açıklamalarda bulundu. Karel, "Bakıyorum da dizi ve televizyon sektöründe herkes bilip bilmeden konuşuyor. Anlayışla karşılıyorum. Ama sektörde yapılan haksızlıkları ben bir konuşursam taş taş üstünde kalmaz. Yıllardan beri devam eden bu mafya düzeni. Çok bile geç kalındı!" sözleriyle dikkat çekti.
ABD'YE YERLEŞEREK LOJİSTİK FİRMASI KURMUŞTU
Oyuncu Tolga Karel, 2017’de Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti. Başlangıçta TIR şoförlüğü yapan Karel, zamanla kendi lojistik firmasını kurmuştu. Karel’in açıklamalarının ardından, oyunculuğu bırakmasında ve Türkiye’yi terk etmesinde Ayşe Barım’ın etkisinin olduğu iddia edildi.
Dinlemeyeni piyasadan siliyor
ID ajansı sahibi Ayşe Barım, himayesinde çalışan ünlüleri, oyuncuları kendisini dinlemediği takdirde piyasadan sileceğine dair iddialarda bulunduğu söylemleri yer alıyor. Yalnızca kendi istediği kişilerin önünü açtığını, onun istediklerini yerine getirmeyen kişilerin ise televizyon ve sinema sektöründe yer almaması için elinden gelen her şeyi yaptığı iddia ediliyor.
Rekabet Kurumu düğmeye bastı
Olay gündemdeki yerini korurken, Rekabet Kurulu da gelen ihbarların ardından dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlattı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuza kast ajanslığı ve menajerlik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çok sayıda ihbar ve şikayette iki önemli konu başlığı öne çıkmaktadır. Bunlardan ilkinde, sektörde faaliyet gösteren bazı kast ajansı/menajerlerin; "ajans komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma" konusunda birlikte hareket ettikleri iddiaları yer almaktadır.
Ayşe Barım hakkında yurt dışı yasağı
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
NE OLMUŞTU?
ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.
21 ŞİRKETE SORUŞTURMA
Oyunculuk alanında faaliyet gösteren bazı menajer ve cast ajansı sahipleriyle ilgili ‘tekelleşme’ iddiası üzerine harekete geçen Rekabet Kurumu, 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. En çok konuşulan isim ise ID İletişim’in ortaklarından Ayşe Barım oldu. Ayşe Barım hakkında İstanbul Başsavcılığı ayrı bir soruşturma başlattı.