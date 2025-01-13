Yaprak Dökümü dizisiyle büyük beğeni toplayan Tolga Karel, uzun bir zaman önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti. Sektör değiştirip kendi lojistik firmasını kuran ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Tolga Karel, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer

ile ilgili ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı.