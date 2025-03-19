Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile Çanakkale'de yarın okullar tatil olacak mı sorusu gündeme geldi. Peki, Yarın 20 Mart'ta Çanakkale'de okullar tatil olacak mı? Çanakkale Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
Kentte dün akşam saatlerinden beri devam eden soğuk hava nedeniyle Lapseki ilçelerindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Çanakkale'de kar yağışı sürücüleri zorladı
Lapseki'nin yüksek dağ köylerine giden yollarda buzlanma meydana geldi, sürücüler araç kullanmakta zorluk yaşadı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda temizlik çalışması başlattı.
Bu arada Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri yapılamıyor.
Yarın 20 Mart'ta Çanakkale'de okullar tatil olacak mı?
Yarın 20 Mart'ta Çanakkale'de okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.