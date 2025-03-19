Kentte dün akşam saatlerinden beri devam eden soğuk hava nedeniyle Lapseki ilçelerindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda temizlik çalışması başlattı.

Bu arada Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri yapılamıyor.