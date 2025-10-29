Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Yarın 30 Ekim perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Bankalar ve kamu kurumları açık mı? Tatil uzayacak mı? İşte resmi tatil bilgileri

Yarın 30 Ekim perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Bankalar ve kamu kurumları açık mı? Tatil uzayacak mı? İşte resmi tatil bilgileri

20:1329/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yarın okullarda eğitim devam edecek
Yarın okullarda eğitim devam edecek

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ardından, milyonlarca öğrenci ve veli şimdi 30 Ekim 2025 Perşembe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. 28 Ekim öğleden sonra başlayan ve 29 Ekim’de tam gün devam eden 1,5 günlük resmi tatilin ardından gözler 30 Ekim’e çevrildi. 'Yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?' sorusu sosyal medyada gündem olurken, detaylar da netleşti. Peki yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte açıklamalar...

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 30 Ekim 2025 Perşembe günü okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil takvimine göre, 30 Ekim resmi tatil kapsamında yer almamaktadır ve derslerin normal şekilde işlenecektir.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, tatil sonrası öğrencilerin gündeminde tek bir soru var: 30 Ekim Perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

Resmî takvime göre 28 Ekim öğleden sonra başlayan ve 29 Ekim’de tam gün devam eden Cumhuriyet Bayramı tatili, toplamda 1,5 gün sürüyor. Ancak, bazı öğrenciler ve veliler tatilin bu yıl hafta sonuna uzayıp uzamayacağını araştırmaya başladı.


Resmi tatiller takvimine göre yarın (30 Ekim 2025 Perşembe) günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla, Türkiye genelindeki tüm devlet ve özel okullarda dersler normal şekilde işlenecektir. Öğrenciler için tatil 29 Ekim akşamı sona erecek ve 30 Ekim sabahı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.


Aynı şekilde kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve özel sektör de 30 Ekim’de normal mesai düzenine dönecek. Yani Cumhuriyet Bayramı’nın ardından herhangi bir “idari izin” ya da “köprü tatil” uygulaması yapılmayacak.



#30 ekim 2025
#cumhuriyet bayramı
#okullar tatil
#resmi tatil
#tatil uzayacak mı
#resmi tatil takvimi
#okullar açık mı
#29 ekim tatili
#Yarın okullar tatil mi
#30 ekim okullar tatil mi
#yarın bankalar açık mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın 30 Ekim perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Bankalar ve kamu kurumları açık mı? Tatil uzayacak mı? İşte resmi tatil bilgileri