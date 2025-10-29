Yarın 30 Ekim perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Bankalar ve kamu kurumları açık mı? Tatil uzayacak mı? İşte resmi tatil bilgileri

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 30 Ekim 2025 Perşembe günü okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil takvimine göre, 30 Ekim resmi tatil kapsamında yer almamaktadır ve derslerin normal şekilde işlenecektir.





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, tatil sonrası öğrencilerin gündeminde tek bir soru var: 30 Ekim Perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

Resmî takvime göre 28 Ekim öğleden sonra başlayan ve 29 Ekim’de tam gün devam eden Cumhuriyet Bayramı tatili, toplamda 1,5 gün sürüyor. Ancak, bazı öğrenciler ve veliler tatilin bu yıl hafta sonuna uzayıp uzamayacağını araştırmaya başladı.





Resmi tatiller takvimine göre yarın (30 Ekim 2025 Perşembe) günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla, Türkiye genelindeki tüm devlet ve özel okullarda dersler normal şekilde işlenecektir. Öğrenciler için tatil 29 Ekim akşamı sona erecek ve 30 Ekim sabahı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.





Aynı şekilde kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve özel sektör de 30 Ekim’de normal mesai düzenine dönecek. Yani Cumhuriyet Bayramı’nın ardından herhangi bir “idari izin” ya da “köprü tatil” uygulaması yapılmayacak.







