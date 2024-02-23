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Yarın ne kandil mi, ne kandili? Berat Gecesi ne zaman, hangi gün?

Yarın yani 24 Şubat Cumartesi Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Berat Gecesidir. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. İşte Berat gecesinin önemi, fazileti ve yapılması gereken ibadetler.

14:24 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 14:25 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Berat gecesi ne zaman, yarın mı?
Berat gecesi ne zaman, yarın mı?

2024 Berat Kandili tarihi milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. Üç ayların üçcüncü kandili olan Berat Gecesi ibadetle ihya edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili ise 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edildi. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ise 14 Eylül 2024 Cumartesi gününe denk geliyor.



#Berat kandili
#üç aylar
#diyanet 2024 dini günler takvimi
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