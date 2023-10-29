29 Ekim'in pazar günü idrak edilmesi ile gözler pazartesi gününe çevrilmişti. 30 Ekim Pazartesi, yarın okul var mı, yok mu? Öğrenciler ve veliler bu soruya odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci ve velilerin bekledikleri haberi duyurdu.

30 Ekim Pazartesi tüm yurtta okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Okul var mı, tatil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.



Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023

Okullar kaç gün tatil?

Milli Eğitim Bakanı ( MEB ) Yusuf Tekin, yarın okul öncesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere tüm Türkiye'nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyet'imizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet'in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."

Sevgili Öğrencilerimiz!



Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor.



Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı’ndaki teminatı olan siz… https://t.co/dqHDXDvKJN — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 29, 2023



