|
Özgün

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Pazartesi okul var mı?

İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına odaklandı. 'Yarın (30 Ekim) okullar tatil mi, okul yok mu? sorusunun cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı. MEB'den de son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.

22:47 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 22:49 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yarın Okullar Tatil mi? 30 Ekim Pazartesi okullar var mı?

Yarın Okullar Tatil mi? 30 Ekim Pazartesi okullar var mı?

29 Ekim'in pazar günü idrak edilmesi ile gözler pazartesi gününe çevrilmişti. 30 Ekim Pazartesi, yarın okul var mı, yok mu? Öğrenciler ve veliler bu soruya odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci ve velilerin bekledikleri haberi duyurdu.

30 Ekim Pazartesi tüm yurtta okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Okul var mı, tatil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

Okullar kaç gün tatil?

Milli Eğitim Bakanı (
) Yusuf Tekin, yarın okul öncesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere tüm Türkiye'nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyet'imizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet'in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."


#okul
#tatil
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dolar ne kadar oldu? Google'da dolar 24 TL'ye düştü ortalık karıştı