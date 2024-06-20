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Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig transfer sezonu tarihleri

Yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler, tuttukları takımların yapacakları transferleri dört gözle bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihleri belli oldu. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

15:28 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:00 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yaz transfer dönemi
Yaz transfer dönemi

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği transfer dönemi başlıyor. Süper Lig sezonunun tamamlandığı, EURO 2024 mücadelelerinin başladığı şu günlerde yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor soruları merak uyandırıyordu. TFF'nin yayınladığı takvimle birlikte 2024-2025 transfer sezonu tarihleri belli oldu…

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada;

Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.



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