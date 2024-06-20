Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig transfer sezonu tarihleri

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği transfer dönemi başlıyor. Süper Lig sezonunun tamamlandığı, EURO 2024 mücadelelerinin başladığı şu günlerde yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor soruları merak uyandırıyordu. TFF'nin yayınladığı takvimle birlikte 2024-2025 transfer sezonu tarihleri belli oldu…

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.