YDS/2 sonuçları için geri sayım başladı! Gözler ÖSYM'de...

YDS/2 oturumunun tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere YDS/2 23 Ekim'de gerçekleştirildi. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 YDS/2 sınav sonuçları 8 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YDS/2 sonuçları sorgulamaları ÖSYM'den yapılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden sorgulanacak. Sonuçlarla ilgili öğrencilerin evlerine herhangi bi belge gönderilmeyecek.

YDS/2 SORU VE CEVAPLARI 2022

YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Belgelere erişim sağlamak için ÖSYM'nin aşağıda verilen linkine tıklayın.

YDS2 SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI 2022

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YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

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Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.