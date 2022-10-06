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Çağatay Erciyes Atina Büyükelçisi olarak atandı | Çağatay Erciyes kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Yunanistan'a büyükelçi ataması yapıldı. Çağatay Erciyes Atina'ya yeni büyükelçi olarak atandı. Yeni Atina büyükelçisi olan Çağatay Erciyes kimdir? Çağatay Erciyes kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni ​Atina Büyükelçisi olan Çağatay Erciyes kimdir? Çağatay Erciyes hangi görevlerde bulundu?
Atine Büyükelçisi Çağatay Erciyes

Denizcilik-Havacılık ve Hudut Genel Müdürü görevinde bulunan Çağatay Erciyes Yunanıstan'ın başkenti Atina'ya büyükelçi göreviyle atandı. Çağatay Erciyes daha önce Beyrut büyükelçiliği görevinde de bulunmuştu.

ATİNA BÜYÜKELÇİSİ ÇAĞATAY ERCİYES KİMDİR?

1984 yılında TED Ankara Koleji'ni 1988 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, 2002 yılında ise Virginia Üniversitesi Rodos Deniz Hukuku Akademisini bitirmiştir.

Mesleki Kariyeri

1988 Senesinde Dışişleri Bakanlığına girerek Yunanistan Dairesinde Aday Meslek Memuru olmuş ardından çeşitli görevlerde bulunmuştur. Denizcilik-Havacılık Genel Müdür yardımcısı olmuş, 1 Eylül 2012 Tarihinde merkezi Montreal'de bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilci olmuş, 15 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Beyrut Büyükelçisi olarak göreve başlamıştır.[1] 8 Nisan 2018 tarihine kadar Beyrut Büyükelçiliği görevini yürütmüştür.

2004 BM Kıbrıs müzakereleri ile Yunanistan ile Ege sorunları konusunda yürütülen istikşafi görüşmelerde Türk heyeti üyesi olarak görev yapmıştır. Aralık 2018 itibarıyla Kıbrıs-Yunanistan, Denizcilik-Havacılık ve Hudut Genel Müdürüdür.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

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