Yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi Çıktı! Bakan Soylu tanıttı!

Ehliyet, pasaportta bir dönem sona eriyor. Yerli ve milli pasaport ile ilgili detaylar belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştiren kabine toplantısının ardından yerli ve milli pasaport müjdesi vermişti. Erdoğan'ın ardından İç işleri Bakanı SüleymanBakan Soylu ayrıntıları paylaştı. Geçerlilik süresi değişiyor. 5 yıl olan süre 10 yıla çıkartılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor." diye konuştu.

YENİ E-PASAPORT ÖZELLİKLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yeni yerli e-Pasaport, yerli e-Mavi Kart ve yerli e-Sürücü Belgesi'ni tanıttı. Bakan Soylu:

"E-pasaport olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportlar, aslında bizim AB'ye ve vize serbestisine girişle ilgili imzaladığımız temel şartlardan birini içeren güvenli pasaportu içeren çerçevede üretiliyordu. 2018'den itibaren Türkiye bu pasaportları kullanıyor. Bu pasaportları da Avrupa'daki bir firmadan, 18 ülke bizim gibi alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip tedarik krizi var. Sözkonusu firma tedarikleri karşılamada sıkıntı yaşadı. Biz vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da bir çok ülke eski pasaportlarına geri döndü, süresi bitmiş pasaportlarına devam etti. Biz de sıkıntılar yaşadık ama bunu vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, yeni yerli e-pasaport çalışmalarına başladık, seri üretim için de son aşamadayız. " açıklamasında bulundu.

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Pasaportumuzu kendimizi üretmemiz daha öncelikli. 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum - Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21.'nci sayfalarda, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese - Erzurum, İshak Paşa Sarayı - Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır'da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor. Burada büyük özen gösterilerek hazırlanmış çok güçlü bir pasaport.

YENİ E-SÜRÜCÜ BELGESİ ÖZELLİKLERİ

2016'dan itibaren yeni nesil sürücü belgesi vermeye başlamıştık. Dünyadaki yeni teknolojilere uyarlanması zorunluluk haline geldi. Temassız çip kullanılarak, güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır. E-pasaportta olduğu gibi yeni nesil e-sürücü belgelerinde de Turkey yerine ilk kez Türkiye ifadesi kullanılacaktır. Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. Bir kişinin 2 ayrı resmi olacak ehliyetler üzerinde...

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YENİ E-MAVİ KART ÖZELLİKLERİ

Diğer projemiz de bilindiği gibi mavi kartımız var. E-mavi karta dönüştüreğiz. Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usülle düzenlenmektedir halen. Biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor.

YENİ PASAPORTLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pasaportlar için tarih verdi, "Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ESKİ PASAPORTLAR NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Biz basmaya Ağustos'tan itibaren başlayacağız. Hem ehliyet, hem mavi kart ve pasaport için varolanlar kullanılacak, süresi bittiğinde yenileme ihtiyacı olduğunda başvurulacak. Biz diğer pasaportlardaki stoklarımızı da kullanacağız. Pasaport sıkıntısı yaşamamış olacağız. Macaristan'la sözleşme imzaladık. Burada pasaport basma merkezlerinde sıkıntı olursa onlar bizimkini, onlarda sıkıntı olursa biz onlarınkini basacağız.