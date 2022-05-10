Özgün Yeni pasaportlar ne zaman çıkacak, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
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Yeni pasaportlar ne zaman çıkacak, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Pasaport başvuru işlemlerini araştıran binlerce kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Yerli ve milli pasaport için tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından müjdeleri peş peşe sıraladı. Bu müjdelerden bir de pasaportlarla ilgiydi. Peki, yeni pasaportlar ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni pasaportlar çıktı mı? Yeni pasaportlar ne zaman verilecek? İşte tarihi!
Yeni pasaportlar

Yurt dışına seyahat edecekleri yakından ilgilendiren pasaport ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni pasaportların verileceği tarih belli oldu.Yerli ve milli pasaportun üretiminin gerçekleşeceğini duıyura Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pasaportun verilceği tarihi duyurdu.

YENİ PASAPORTLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu ve müjdeleri sıraladı. Buna göre yerli pasaport üretiminin de yapılacağını belirtti ve ''Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yerli ve milli pasaport üretimine geçiyoruz. Ağustos ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.'' dedi.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınarak veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

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